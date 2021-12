Así se vivió el primer día de apertura del natatorio Perón

El viernes llegó con buenas noticias para los salteños que viven en el macrocentro de la ciudad, y también en las otras zonas, con la apertura del tercer y último natatorio municipal y la oportunidad de darse un chapuzón durante los días agobiantes de calor.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Noelia Pandolfi y José Zambrano, el encargado del natatorio Juan Domingo Perón, Rodrigo Cebrián contó cómo se vivió el primer día de la temporada y de pileta en el complejo ubicado frente a la Plaza Alvarado.

“Hoy nos tocó el ‘modo verano’ en el Perón, que era el que nos quedaba por abrir y muy entusiasmado, la foto que imaginamos en un comienzo hoy la pudimos ver. Se hizo la apertura a las 11 de la mañana, que lo hicimos con los nadadores de la ciudad, hicieron una muestra de la maleabilidad de movimientos que tenemos en natación y la verdad que estuvo espectacular eso y fue muy lindo que los nadadores inauguren la pileta”, dijo.

En este sentido, detalló que la pileta abrirá sus puertas de martes a viernes de 13 a 18 horas, posterior a ese horario comienza la Escuela de Natación; y los sábados y domingos de 11 a 19 horas.

“Se sigue manteniendo el mismo precio de enero y febrero de este año que son $53 menores y $67 mayores, que tienen que sacar el turno por la página de la Municipalidad, en turnos online, elijen el complejo y con la reserva se acercan a boletería y abonan la entrada. A partir de enero del próximo año ya se aumenta la unidad tributaria”, indicó.

Sobre los protocolos, especificó que a diferencia de la temporada pasada, el aforo es del doble de la capacidad, es decir, del 50% y el uso del barbijo es obligatorio sólo para la zona de los baños, en el resto de las áreas al aire libre no es necesario.

“Después de dos años de pandemia, con las vacunas ya estamos no más relajados, porque no nos tenemos relajados pero si más preparados, ya sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos que dejar de disfrutar”, expresó.

Finalmente, recordó que el natatorio Nicolás Vitale de barrio El Tribuno fue el primero en abrir sus puertas el 6 de noviembre, el último fin de semana hizo lo mismo el balneario Carlos Xamena de barrio Casino y finalmente quedó inaugurado desde hoy el natatorio Perón.

“Este fue el último en abrirse porque estaba supeditada la apertura a que se reestablezca el servicio de agua en toda la zona para que sea justo, para que disfrutemos y los vecinos también puedan tener su servicio en condiciones.