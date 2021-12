Nanni mermó el tono al alejamiento de diputados radicales en el Congreso

Faltando poco para el recambio de la composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la bancada opositora de Juntos por el Cambio tendrá una mayor dispersión ya que habrá más bloques que convivirán con las tres bancadas fundadoras de Cambiemos (PRO, UCR y la Coalición Cívica).

Así mismo el sector que responde a Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti propuso al diputado Rodrigo de Loredo para presidir el bloque, provocando la división con aquellos que proponen a Mario Negri. De este modo una docena de diputados formará su propio bloque en Diputados bajo el nombre de UCR Evolución.

Con este contexto en la Cámara Baja del Congreso, InformateSalta se comunicó con el diputado nacional salteño por el radicalismo, Miguel Nanni, quien le mermó el tono a la polémica que se quiso instaurar con el tema: “Estas disidencias no me preocupan ni me asombran, ya había ocurrido otras veces, la verdad es que el radicalismo está entrando en su mejor momento y vamos a tener que saber administrar estas diferencias”.

Del mismo modo enfatizó que la UCR no puede prescindir de liderazgos como los de Lousteau, de Facundo Manes, de Alfredo Cornejo o de Gerardo Morales. “Las disidencias que hayan dentro del bloque se superarán y rápido, creo que tampoco será definitivo”, se mostró confiado.

“Estos diputados no se fueron de JXC; no hay una postura definitiva, hay que confiar en el transcurso de las horas”

Así mismo Nanni apuntó que el partido radical se encamina a un proceso de renovación en su conducción: “En horas decidiremos una fecha para convocar a la elección de autoridades, haremos una lista unidad para dejar en claro que el radicalismo está encaminado de forma correcta”, apuntó el diputado subrayando que la UCR debe mantener su rol de constructor dentro de JXC. “En eso debemos seguir apostando”, sumó.

En cuanto al recambio de diputados en la Cámara Baja del Congreso, el legislador salteño reflexionó sobre los que vendrá en su actividad. “La gente dio a la posición un poder para equilibrar la república, eso nos llama a que controlemos y buscar un equilibro para que el presidente transite dos años lo más estable posible, más allá de los errores que comete el gobierno”, aseguró Nanni.

“Juntos y el radicalismo están llamados a cuidar la institucionalidad, vamos a trabajar fuertemente en eso”