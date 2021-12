Gloria Franco, una de las locutoras más emblemáticas de Salta, recibió una nueva distinción

Con la elegancia de siempre y una sonrisa dibujada en su rostro, Gloria Franco, una de las voces más reconocidas de los medios de comunicación salteños, llegó esta mañana a la Cámara de Diputados de la provincia. Allí, la recibió con una distinción la diputada Mónica Juárez. Estuvo acompañada por una de sus hijas.

El reconocimiento no fue el primero que recibió, claro está, pero para ella cada vez que le toca recibirlo es un mimo al alma. InformateSalta y Troka Comunicadores tiene la suerte de tenerla cada día en estas oficinas y para todos nosotros también es una alegría inmensa.

“Hace aproximadamente un mes me había llamado la diputada para decir que ella había pensando para distinguirme por mi trayectoria, por todo lo que yo hice en los medios de comunicación, más de 50 años trabajando en distintos medios de la provincia y que muchas personas que hoy están haciendo programas, haciendo locución, haciendo conducción, han tomado como referencia mi trayectoria”, contó a este medio sobre la distinción.

Si bien para ella no es nuevo ser partícipe de premios, a medida que pasan los años, la satisfacción la siente con más intensidad. “Ya a esta altura de la vida todos los premios que te entregan, las distinciones, las alabanzas, te llegan mucho más, sobre todo cuando hemos transitado momentos tan difíciles como el de la pandemia, en mi caso con las secuelas que gracias a Dios la vida me ha regalado un tiempo más, entonces más que agradecida porque me hace muy bien, son caricias, son mimos”, expresó.

En este sentido, no quiso dejar pasar la oportunidad para recordarles a José Zambrano y Federico Storniolo, directores de la empresa, su eterno agradecimiento. “Gracias a ellos yo sigo con vida, porque la locución es mi vida. Hay muchas chicas, muchas personas, muchos hombres que quisieron seguir trabajando pero llega un momento en que no tienen cabida en los medios. Ya hay que dejarle espacio a la gente joven, pero uno también necesita vivir y este es el alimento de todos los días”, manifestó.

Además, detalló que durante su encuentro con Mónica Juárez, con quien compartió una charla que se extendió por una hora, la legisladora le comentó sobre las dificultades con las que se encuentra una mujer dentro de la política.

“Me habló también de lo difícil que es para una mujer estar ahí y estar sentada y pelear con los hombres, porque ella sufre la violencia de género. Yo no, en mi caso no sentí eso, al contrario, yo me he sentido muy protegida, muy mimada, en mi época no había distingo, al contrario, a la mujer la tenían en un pedestal siempre, primero era la mujer, pero después se fue degradando un poco y todas las cosas que vemos con respecto al género”, indicó.