¿Carpas sí o carpas no? Lo que opinan los vecinos

Cada vez son más los casos de Coronavirus en Salta, algunos hospitales públicos ya no cuentan con camas de terapia intensiva y las fiestas de fin de año configuran el peor escenario para la pandemia. En éste marco, InformateSalta dialogó con los vecinos para conocer qué opinan acerca de las carpas bailables.

“Deberían haber más restricciones pero afectaría mucho la economía, la inflación nos está matando, si nos llegan a encerrar el país no va a resistir. Los festivales y las carpas deberían prohibirse, no cumplen con las distancias sociales que deberían. Por más que tengamos las tres dosis de vacunas, no estamos inmunizados, hay que seguir con los cuidados”, dijo una mujer.

Otro de los entrevistados opinó que “la gente está cansada de restricciones pero tienen que ser responsables, yo uso doble barbijo, hay que tomar distancias sino cada vez van a haber más contagios”.

“Si deberían haber nuevas restricciones, mucha gente sale, se van a bailar, andan sin barbijos, no son responsables, piensan que porque tienen la vacuna ya están protegidos”, es otra de las opiniones.

El turismo es otro de los puntos que más preocupan a los vecinos. “Los que viajan traen el virus y después tenemos que estar encerrados, no puede ser. Hay gente que no usa ni el barbijo, andan como si nada. Deberían volver atrás las fases, tenemos que cuidarnos entre todos. Está mal que hagan carnavales y carpas, no los deberían habilitar”, cuestionó una señora.