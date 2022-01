Llegó el 2022 con una nueva propuesta “Activate con Informate” no te lo podés perder

Con la llegada del 2022 InformateSalta te invita a participar de un espacio pensado en la salud y el bienestar, se trata de “Activate con Informate”, se trata de ocho bloques en los que vas a aprender a realizar los mejores ejercicios para mejorar día a día

Hacer actividad física ya no es una moda, ni un gusto, es una necesidad. Tu cuerpo, tu mente y tu ánimo necesitan no solo que estés activo si no que fortalezcas tus músculos ya que ellos te van a ayudar a tu día a día.

Con un mínimo de dos o tres sesiones de entrenamiento de fuerza de 40 a 60 minutos cada semana te van a dar beneficios significativos en tu salud:

• Mayor masa muscular

• Huesos más fuertes

• Flexibilidad de las articulaciones:

• Control del peso

• Equilibrio: para prevenir caídas y lesiones.

No dudes más y Activate con Informate