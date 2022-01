"No encuentro número": Salteños protestaron por la falta de turnos

Con el incremento de casos de COVID-19, son muchos los salteños que están buscando un lugar donde testearse, con los centros de hisopados colapsados por la gran demanda de sus servicios, y el turnero por el 148 buscando descomprimir esta situación.

No obstante, un grupo de vecinos de avenida Constitución, cerca de donde queda el Círculo de Legisladores donde se están haciendo los testeos, decidieron cortar dicha avenida a fin de reclamar por lo que denuncian una mala organización y la faltante de turnos para poder ser atendidos.

Magdalena López es una de estas vecinas quien en diálogo con FM Profesional contó el derrotero de lugares a donde fue a tratar de saber si tiene COVID-19 pero no logró que la atendieran, pese a tener síntomas. “Fui al hospital del Milagro, al centro de salud de al lado, fui al de Villa Primavera, al de Castañares donde se armaron a las piñas, al Círculo de Legisladores y no encuentro números”, resumió.

De éste último lugar contó que llegó a las 5.00 pero desde entonces no encontró un número. “No me pueden medicar porque no tengo descartado COVID, apenas puedo respirar y no sé cuántos ciudadanos más tendrán el problema”, dijo la mujer agregando que en un centro privado le cobran $7000 el estudio pero no cuenta con esa plata.

“El lunes comencé con síntomas y no puedo hacerme el testeo, no me pueden medicar, el 148 está saturado, estoy automedicada”