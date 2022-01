Ante la ola de calor y los cortes, apelan a la solidaridad social y al uso racional del agua

Con las jornadas de mucho calor que Salta atravesó a finales del 2021 y en medio de la ola de calor que azota al país en estos días, se han escuchado reclamos de salteños por distintas partes de la provincia respecto a problemas en el suministro de agua, con cortes en la prestación en algunos casos.

En ese contexto la Mesa de Agua convocada por el Ente Regulador dispuso medida a fin de dar una respuesta paliativa a la necesidad de estos afectados, con el anuncio del Gobierno de obras millonarias para mejorar la prestación y el compromiso de la empresa Aguas del Norte de acercar el recurso.

En tal sentido el presidente del directorio de Aguas del Norte, Luis García Salado, habló con Canal 9 Multivisión donde habló de la situación de la prestación como así llamando a que, ante estas altas temperaturas, se apele a la solidaridad en cuanto a un uso racional del agua, pensando en el otro.

“El tema del agua tiene que pasar hoy por la solidaridad, cuando hablé dije que no porque el vecino de toda la provincia no tenga déficit de tener agua las 24 horas, no debamos ser solidarios; debemos serlo con la otra gente”, aseguró García Salado sobre esta necesidad del uso racional en medio de las jornadas cálidas que atravesamos.

También recalcó en la disposición de la empresa en proveer de agua a los barrios más afectados de la Capital, por ejemplo, con camiones cisternas. “En base a la situación actual, detectamos 7 puntos en barrios donde puede haber problemas en el servicio del agua, estamos poniendo según la población 1 o 2 camiones fijos para distribuir agua conforme a la necesidad”, destacó.

A esto recordó que hay otra planificación que ya involucra la ejecución de obras para paliar las deficiencias. “Esto es provisorio, obras como cambio de redes serán objeto de inmediatez por el Ejecutivo para anunciar; el Ejecutivo ya hizo una planificación de inversión en infraestructura por 198 millones de dólares en 3 años”, dio como ejemplo.

“Hemos trabajado con la Provincia para suplir todas estas deficiencias”

Algo que García Salado rescató fue un punto que también le hicieron conocer al Ente Regulador de Servicios. “El Ente sabe que estos incumplimientos se deben a la no inversión de infraestructura, al no haberse invertido en los últimos años, al no estado la infraestructura en el estado que debería, muchos de esos problemas hoy los tienen los vecinos”, argumentó.