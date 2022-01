Cambió de trabajo por un menor sueldo y menos jerarquía, ¿por qué?

La historia se repite mucho en estos tiempos post pandemia, donde muchas personas adquirieron nuevos hábitos y las rutinas se trastocaron.

Alfredo B., es gerente de Recursos Humanos en una minera, y cuenta la historia de una persona que le tocó entrevistar para un puesto en su compañía.

Esto dio a conocer:



Ayer una postulante nos dijo:



Me estoy cambiando de empleo por un 20% menos de mi salario y en un cargo jerárquicamente inferior por una sola razón : #TELETRABAJO y Calidad de vida.



Y prosiguió :

No puedo creer que después de haber pasado por una pandemia mundial, mi actual empresa no haya aprendido "Nada" y nos veamos forzados al triste peregrinaje de perder 3 o más horas de tu vida diaria en el transporte público (Colapsado y con riesgo certero de contagio) o de igual manera perderlo conduciendo con el tráfico cruzando dos, tres o más comunas para finalmente ir a sentarte a una oficina en una silla igual o peor a la que tienes en tu casa, con un notebook (equipo Portátil, que funciona en todos lados no sólo en el triste cubículo), donde la única forma de escuchar a tus seres queridos es saliendo al exterior del edificio a llamarlos (adentro imposible, cero espacios privados porque solo los GERENTES tienen esa privacidad privilegiada en sus OFICINAS PROPIAS,)..... Y llegando nuevamente después de 10 o más horas a casa: Tarde y compartir con quienes más amas, solo un par de horas.



Continuó:



Nosotros, el común de analistas y jefes tuvimos cero oportunidad de una mejor calidad de vida, porque para la gerencia, desde sus oficinas al lado de su calefactor y de su planta decorativa es fácil decirle a los demás colaboradores " volvamos a la normalidad" como si volver al sistema antes de la pandemia fuese algo así como un "Premio". Cuando la verdad es que el 90% no quiere volver y muchos ya viendo alternativas para migrar.

Triste reflexión pero real de hoy 04 enero 2022 porque aunque no lo crean, el mundo casi se fue a las pailas y muchas organizaciones "no aprendieron nada"



Renegar, disminuir o desechar el #homeoffice esta causando una rotación de personal nunca antes vista.

Solo eso les digo, miles de personas exitosas buscan el "Oro del siglo 21": Tiempo para la familia y calidad de vida.

Buen año a todos, mucho éxito.

Alfredo