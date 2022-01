Repudian a un concejal de Tartagal que mandó a "aprender a cocinar" a una mujer

Hay malestar por parte de agrupaciones y entidades feministas contra un concejal salteño quien, durante un cruce en la red social Twitter, le contestó a una mujer que en lugar de contraponer posturas debía “aprender a cocinar”, expresión que no pasó desapercibida.

Según la información que comparte el medio El Expreso, el protagonista de esta situación fue el concejal de Tartagal por el Frente de Todos, Ernesto Restom, quien hizo el comentario en un hilo de Twitter respondiendo a una usuaria con la que estaba manteniendo un arduo intercambio de posturas.

“Parece que la única palabra que aprendieron algunos es demagogia en todos y digo TODOS los años con cargos públicos. Mejor creo que deberían aprender a cocinar, quizás les sale un poco mejor. Porque el resto... dejá no más, como dicen por ahí”, fue lo que dijo Restom con su cuenta la cual se encuentra actualmente suspendida en la red social del pajarito azul.

Esta expresión no tardó en causar revuelos y reproches contra Restom quien aclaró que su frase no fue en contra de las Mujeres. “Para los que no entienden cocinar no es una actividad de una mujer, los hombres también cocinamos, pero debe ser más fácil seguir una receta que interpretar una Ley. Vivimos en el 2022 quien todavía entiende que hay actividades para un hombre y otras para una mujer necesita abrir un poco más la mente”, se defendió.

Pese a esto la Red de Mujeres Radicales emitió un comunicado criticando al edil tartagalense. “Tiene un desconocimiento en su carácter de concejal y representante del pueblo de la Ley Micaela que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en género y así lograr una perspectiva de género sin violencia", le recriminaron en el escrito.

También le reprocharon a Restom por realizar una expresión “de menoscabo a la figura femenina como circunscrita al ámbito de labores del hogar, ejerciendo de esta manera violencia simbólica, reproduciendo dominación y desigualdad a través de mensajes, valores y patrones estereotipados naturalizado la subordinación de la mujer en la sociedad", finaliza el comunicado.