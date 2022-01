Vuelven las carpas a Salta: “Estamos contentos, si no, nos quedamos sin carnaval”

Luego de la reunión del COE, se conoció que las carpas podrán funcionar con un aforo del 70% en Salta. Por esto InformateSalta se contactó con Mario Delaloye, organizador de la Carpa de las Estrellas, quien durante la entrevista comentó: “Nosotros creemos que somos un eslabón más de contención, si nosotros no existimos buscan lo ilegal o empieza a crearse lo clandestino”.

“Nosotros estamos haciendo todos los trámites para arrancar este domingo. Agradecemos al Gobierno de Salta y la municipalidad no tan solo por dejarnos trabajar sino para que la gente tenga un lugar para divertirse al aire libre”, continuó el empresario salteño que agregó: “Estamos contentos con la medida porque si no nos quedamos sin carnaval”.

Aunque prefirió esperar un anuncio oficial, si adelantó, “tenemos pensado en que van a venir los Tekis, tenemos hablado con Galleguillo, creemos que no va a tener nada que envidiar a la Fiesta de los Tekis, todos los números importantes a nivel nacional van a estar en la Carpa de las Estrellas”.

Las personas que deseen asistir deberán contar con las dos dosis de vacunas contra el coronavirus, y Delaloye pidió “no amontonarse en un solo lugar porque va a haber espacio suficiente, apelamos a la conciencia social y sabemos que si no tienen las dos dosis no van a entrar, va a haber estricto control”.