Posible impuesto a catamaranes: Sería en concepto de un tripulante y por salida

Días atrás se conoció que en el Concejo Deliberante de Coronel Moldes están estudiando la posibilidad de aplicar un nuevo impuesto a los catamaranes y embarcaciones que trabajan en el dique Cabra Corral, a fin de regularizar la actividad y que ese dinero sea destinado a contribuir con el nivel de servicios que los habitantes demandan.

En ese contexto fue este martes cuando se concretó una reunión entre el intendente de Moldes, Omar Carrasco, con referentes, representantes y trabajadores de los catamaranes para analizar esta cuestión y escuchar su opiniones.

Al respecto InformateSalta se comunicó con Darío Brunotto, dueño de un catamarán quien representó al Club Conea en la reunión, quien compartió detalles del encuentro: “Se nos quiere cobrar por cada salida del catamarán, por un tripulante, siempre y cuando el catamarán salga, sino no se paga”, explicó.

Con esto cada vez que una embarcación salga a una excursión de pesca, el impuesto se aplicaría en concepto de uno de los tripulantes. “Hablamos que sería de $800 por salida, si salimos los 30 días hablamos de $24.000 mensuales”, indicó sobre el monto que tendrían que pagar de aplicarse este impuesto.

¿Qué están opinando desde el sector? “Hay voces en contra y a favor, hay catamaranes que lamentablemente no están al día, hay otros que no están registrados y trabajan igual, hay quienes no están de acuerdo porque a los que estamos en un club privado nos perjudicaría, la plata irá para el sector de El Préstamo, para arreglar la entrada al camping”, señaló sobre uno de los destinos de cobro”.

En este punto Brunotto agregó que en la reunión se solicitó que se pueda autorizar la pesca diurna, lo cual se anticipó que se podría dar esa posibilidad; también se pidió que les extiendan el horario nocturno una hora más, pedido que se evaluará si se puede proceder. Por último anticipó que no se descarta otra reunión en los próximos días para seguir analizando estas cuestiones y las que pudieran surgir.