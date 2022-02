Para Nanni, el temario de las sesiones extraordinarias no es urgente

El gobierno nacional convocó a partir de hoy, martes 1° de febrero, a sesiones extraordinarias en el Congreso, las que se extenderán hasta el 28 de febrero con un temario que incluye 18 proyectos.

Al respecto, en diálogo con InformateSalta, el diputado nacional por Salta, Miguel Nanni, aseguró que, si bien los temas que los llevan a la convocatoria son importantes, no son urgentes.

En este sentido, destacó la relevancia tan sólo de 5 o 6 de los 18 proyectos, entre los que mencionó la reforma del Consejo de la Magistratura, que amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, sumando un juez, dos abogados y un académico o científico.

“Es un temario que no es urgente. Yo creo que lo urgente es la Emergencia Agropecuaria, el acuerdo con el Fondo, paquete tributario, eso en primera medida no está. Nosotros a partir del día miércoles vamos a empezar a trabajar en las Comisiones, de hecho el bloque de la UCR tiene una capacitación, una jornada de estrategia con respecto a temas económicos. Vamos a revisar los puntos del acuerdo y demás”, expresó.

Sobre la modalidad en la que se llevarán adelante dichas sesiones, aseguró que serán presenciales, aunque aún no está habilitado un protocolo. “Queremos ir con temas acordados justamente para que la pandemia no distorsione los números reales. No tenemos hasta el día de hoy un conteo exacto de los diputados afectados por COVID-19”, indicó.

El resto del temario

Las sesiones extraordinarias contemplan también un proyecto Consenso Fiscal 2022 que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y que fuera rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figuran en el temario los proyectos de ley de Promoción de la Electromovilidad, y de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. Asimismo, el proyecto que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal; y el proyecto de ley de Compre Argentino.

La lista elaborada por el Poder Ejecutivo contempla el proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos establecidos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

También el proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería y el de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, y el de producción, industrialización y comercialización de la planta cannabis.

El capítulo medio ambiente incluye la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro.

También puede mencionarse una nueva ley de alquileres y la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar, instaladas en territorios afines al oficialismo.

Cierran el temario, además de acuerdos y transferencias de inmuebles, uno de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, y el proyecto que crea el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, por el que suele insistir la diputada Graciela Camaño. Un guiño hacia un sector que el oficialismo busca -hasta ahora sin éxito- tener como aliado en muchos temas.