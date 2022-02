"En Salta no habrá ajuste", prometió Sáenz sobre el acuerdo con el FMI

A la salida de los actos conmemorativos realizados en la Catedral por el aniversario del natalicio del general Martín Miguel de Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a varios temas de la actualidad y de los acontecimientos que están pasando en la provincia.

Consultado sobre cómo afectará el principio de acuerdo entre Argentina y el FMI, el mandatario dijo que no pasará nada aquí. “El acuerdo impactará en las provincias con déficit fiscal, nosotros no lo tenemos, hemos logrado reestructurar nuestra deuda en su momentos, gracias a Dios y a la buena administración logramos no tener déficit y en Salta no habrá ajuste”, aseguró ante el micrófono de InformateSalta.

También habló del inevitable diálogo entre Educación y los docentes de cara a las negociaciones paritarias, con algunos reclamos ya iniciados por los educadores. “Esperemos que este año sea de paz y armonía para que los chicos comiencen las clases como corresponde, el diálogo por sobre todas las cosas, tienen todo el mes para dialogar”, planteó Sáenz.

Así mismo el gobernador se refirió a la situación en Anses y Pami, donde entre las investigaciones, cambios de administración y pedidos de intervención siguen los problemas de atención. “Hemos conversado con Nación del Anses y Pami, su situación nos preocupa, los jubilados y pensionados necesitan ser atendidos dignamente, se ha tomado la decisión de trabajar de manera conjunta para mejorar la atención”, espetó antes de seguir contestando consultas.

Por último y de cara a la reunión que mantendrá con los gobernadores de otras provincias, dio un adelanto de los temas que conversarán y pedirán, como ser “la injusticia y la asimetría del norte argentino, pedidos que venimos haciendo desde hace 2 años, las tarifas de electricidad y gas, el subsidio al transporte del que las provincias del norte no tenemos el mismo trato que CABA y el conurbano”, reclamó al respecto.

"Hablé con la intendenta de los ambulantes, me parece bien que tengamos una ciudad ordenada, creo que sí hay que ver cómo darles una salida, que puedan reinsertarse, necesitan llevar el pan a su casa”