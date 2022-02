Desde ACLISASA aseguran que no pueden interferir en las denuncias contra la clínica Cruz Azul

Luego de que diversos familiares y amigos de personas internadas en la Clínica Cruz Azul, denunciaron mala praxis y malos tratos por parte de la institución de salud, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Salta (ACLISASA) comentaron que no puede actuar en estos casos.

El titular del organismo, Rodolfo Sabio, fue entrevistado por InformateSalta dónde comentó que: “no tenemos poder de policía ni organismo de contralor respecto a las actividades y las formas en que se realizan las actividades dentro de las clínicas. Solo podemos participar cuando alguien, o un financiador, una obra social o un particular, solicita la intervención de la Asociación de Clínicas”.

“Nosotros solo podemos actuar cuando alguien le pide a la asociación que intervenga”, resaltó Sabio quien sostuvo: “Esas cosas deben ser por escrito evidentemente, tiene que invocarse quien es el responsable y quien va a ir a hacer la exposición, para que la Asociación pueda intervenir”.

Ante esta situación explicó que ACLISASA cumple la “finalidad de nuclear las organizaciones de las clínicas y sanatorios y regular ambientes de trabajo médico”.

“No estamos para investigar si el paciente, se supone o cree que hubo una mala praxis, o un mal manejo, porque para eso esta la justicia ordinaria”, continuó en la misma línea y aseguró no tener conocimiento de los hechos que fueron denunciados a InformateSalta, para finalizar diciendo: “La verdad que es difícil, si creo que hay una duda razonable o no sobre si hay negligencia, impericia o mala praxis, los canales de acción no son la Asociación”.