Rebelión de los catamaranes: “He recibido amenazas por ir a cobrar lo que corresponde”

En medio de la polémica por el aumento del impuesto que grava la actividad comercial de los catamaranes, Omar Carrasco, intendente de Moldes, en Radio Nacional, aseguró que “modificar situaciones que estuvieron mal durante mucho tiempo cuesta” y agregó que "recibió amenazas en su teléfono por hacer las cosas bien e ir a cobrar lo que corresponde”.

No obstante, aseguró que hay propietarios de catamaranes que ya están avanzando en la regularización de la situación. “Entiendo que hay un entendimiento de la situación y que la vamos a lograr resolver, por el momento avanza muy lentamente”.

“No voy a cesar y no me voy a mover de este lugar porque siento que hay un apoyo a la comunidad”

Con respecto a las críticas por un supuesto “tarifazo”, Carrasco explicó que el canon de habilitación pasó de 600 a 900 pesos y ahora se cobra $800 por viaje. “Los que hablan de tarifazo no tiene sentido, hace un año que no pagan usufructo del dique, no todos porque hay gente que colabora, hay propietarios de catamarán que llamamos a hacer limpieza del dique y están, pero son los menos”.

“A algunos solo les interesa hacer plata y llevársela afuera, porque no son de Moldes encima”

También subrayó que la mayoría trabaja de forma informal. “El propietario es de afuera y el timonel que es el empleado, es moldeño y está en negro, entonces pónganlo en blanco, regularicen la situación, inscríbanse en AFIP, paguen los impuestos de Rentas, y pónganme los moldeños en blanco porque son los verdaderos propietarios del dique”, dijo.

En ese mismo sentido, indicó que la movilización convocada por dueños de catamaranes, no hizo más que llamar la atención de Rentas y AFIP. “La movilización del otro día llamó la atención de la dirección de Rentas, AFIP, hay un sector comercial que está trabajando y parece que no está tributando, algunos me han manifestado que ya se han inscripto, y pero no todos, estoy seguro que seguramente habrá novedades”.

Además señaló que el control va a ser más específico, y personal de Lacustre no va a dejar salir a quién no haya tributado como corresponde. “Vamos a intercambiar información, Lacustre va a informar al municipio sobre que catamarán está saliendo porque esa es otra cuestión que no se aclara, el catamarán que no sale, no paga”.

En ese punto, dijo que es fundamental registrar la salida. “Vos tenés que saber quiénes van, quién maneja, si tiene seguro la embarcación, no tiene seguro, está saliendo de un puerto habilitado, es necesario registrar la salida, no todos la registran, no le dan seguridad a aquel turista, pescador que de buena fe, viene a pescar”, comentó.

Para finalizar, manifestó que hay guarderías que son municipales y que fueron vendidas por inescrupulosos. “Es increíble, no tienen ni siquiera un boleto de compraventa, está hecho en un espacio público y es propiedad del municipio, ahora estamos intimándolos”

“Hay uno que directamente tomó 6 guarderías e hizo un hostal, hay un hostal en El Préstamo, no paga luz, no paga agua, está enganchado a los permisos del municipio, no se quiere ir y no quiere pagar, estas situaciones hay que regularizarlas”.