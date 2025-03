Por la crecida del Pilcomayo, suspendieron las clases en Misión La Paz: "Cruzar es arriesgar la vida"

La crecida del Pilcomayo cobró fuerza en el Chaco salteño en los últimos días y trajo preocupación a las comunidades que se encuentran en las márgenes. Hoy ya se conoce que el curso de agua desbordó y pasó ruta 54, dejando incomunicada Misión La Paz.

"Estamos bastante preocupados y no dormimos tranquilos con los profesores, no es buena la situación".

José Luis Roble, Profesor y Director del Colegio N°5182 de Misión La Paz, explicó la situación ante el desborde del río que ya no permite la comunicación entre Misión y Santa Victoria Este por lo que suspendieron las clases.

"Estamos bastante preocupados, como Director del Nivel Primario, yo tengo chicos de distintos parajes que quedaron aislados tanto como La Gracia, La Estrella, Vertientes, entonces hemos decidido suspender y deben estar acompañados por su familia, no tenemos albergue ni comedor no podemos hacernos cargo de los chicos".

A su vez el Director contó que las casas que ellos alquilan para estar en el Paraje están teniendo problemas con el avance del agua. "Estamos asustados porque donde alquilamos, ya se cayeron dos pedazos de una casa, avanza y va comiendo el río hacia nuestros alquileres, estamos bastante preocupados y no dormimos tranquilos con los profesores, no es buena la situación".

Insistió "estamos en una isla directamente en Misión La Paz porque las cañadas nos dejaron en una Isla, no sabría decirle si ya llegó el agua a los otros parajes, yo hasta acá se de esas dos cosas y otras que están en riesgo. Estamos rezando, apostando a que esto se mejore, inclusive estamos con llovizna acá. No bajo el agua como se dice, al contrario, ahí hay fotos donde ayer ya cortó la ruta, recién vengo de la ruta, está intransitable, ni intentar cruzar, eso es arriesgar la vida sin ningún motivo".

En cuanto al comité de Emergencia, el Docente destacó el trabajo de Defensa Civil, pero aseguró que no se dio ninguna reunión con ningún comité "yo solo me comuniqué con mis autoridades y decidimos suspender las actividades hasta que el río pueda bajar" por AM 840.