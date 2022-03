El estado por primera vez, a través de Remsa, realizará tareas de exploración de yacimientos mineros

La empresa estatal Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta) adoptó una política más activa en la explotación de los yacimientos mineros salteños. Dos medidas recientes explicitan ese cambio de actitud, que redundará en mayores ingresos económicos para la Provincia. La primera fue el acuerdo societario con la firma francesa Eramet, a través del cual Remsa tendrá un 5% de las ganancias que se obtengan por la producción de litio del Salar Centenario Ratones. Y la más reciente es el convenio firmado esta semana con la compañía canadiense Portofino, para formar parte de los estudios previos a la posible construcción de una planta minera.



Será la primera vez que Remsa realice tareas de exploración y prospección de minerales, en este caso con Portofino. “Y no será la única”, señaló a El Tribuno el presidente de la empresa estatal, Alberto Castillo, y explicó el procedimiento.



El Código de Procedimiento Minero de la Provincia faculta a Remsa a licitar y adjudicar las áreas para explotación de minerales. También le encarga ser un órgano facilitador para promover el estudio y exploración de los recursos, que es la veta que se empezó a aprovechar.



“Cuando un área queda vacante y es remitida por ley desde el Juzgado de Minas a Remsa, nosotros tenemos tres obligaciones principales: en el primer año hacer el llamado a licitación, en el segundo adjudicar y en el lapso de esos dos años hacer tareas de exploración y prospección”, dijo Castillo.



“Como la exploración y prospección es algo muy costoso y teniendo nosotros una superficie de 27 mil hectáreas para hacer exploración hemos decidido hacer acuerdos con empresas privadas. Portofino no va ser la única, es la primera y va a haber otras compañías que de esas 27 mil hectáreas le daremos fracciones”, aclaró el administrador de Remsa.



“Ahora no solamente adjudicamos las áreas, sino que también vamos a participar del proyecto. Es un cambio sustancial de la posición que va a tener Remsa y el Gobierno de Salta con respecto a los proyectos mineros”, agregó.



En el caso del convenio con Portofino, Remsa tendrá una ganancia del 15% sobre los resultados de la exploración y prospección que se encarará.

"Tenemos una superficie de 27 mil hectáreas para hacer exploración que las daremos fracciones. Pero no solamente adjudicaremos las áreas, sino que también vamos a participar del proyecto. Es un cambio sustancial de la posición que va a tener Remsa y el Gobierno de Salta con respecto a los proyectos mineros"

"Esto es fuera de los ingresos que se generarán por el proceso de licitación y adjudicación, que es totalmente diferente”, indicó Castillo.

Inversión

Las tareas iniciales consistirán en el desarrollo de un estudio o investigación mediante la extracción del material, que puede ser salmuera u otros minerales, que luego son sometidos a un análisis para determinar el nivel de concentración de litio y otros metales en un salar o yacimiento.

Luego Remsa certificará y valorizará áreas mineras sobre las que hay muy poca o nada de información acerca de sus recursos existentes. Además, será una parte asociada al desarrollo del proyecto definitivo minero una vez que se hayan terminado los estudios pertinentes.



Se aclaró que entre las tareas de exploración y la etapa de perforación que se realizarán la inversión será alrededor de 10 millones de dólares.

Cómo funciona

Para que Remsa pueda adquirir propiedades mineras debe presentar la solicitud correspondiente al Juzgado de Minas, siguiendo el mismo procedimiento que cualquier otra compañía minera, y tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra empresa de este rubro.



El artículo Nº 346 del Código de Minería Nacional establece que la investigación geológico-minera de base que realice el Estado nacional en todo el país y las que efectúen las provincias en sus territorios es libre y no requiere permiso de la autoridad minera. Aquella que realice el Estado nacional se efectuará con consentimiento previo de las provincias donde se practicará la actividad.



La autoridad provincial o, en su caso, y en forma excluyente, la empresa o entidad estatal provincial que tenga a su cargo la investigación podrá disponer, mediante comunicación cursada a la autoridad minera, zonas exclusivas de interés especial para la prospección minera, que realizará en forma directa o con participación de terceros. Esto quiere decir que la exploración minera puede ser desarrollada directamente por Remsa, como así también en asociación con otras empresas, que es la experiencia que ahora se empezó a cursar.