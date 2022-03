Aumentan los casos de influenza en menores y piden mayor precaución

El gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, manifestó su preocupación por el aumento de casos de Influenza “A” en niños, a la vez que señaló que las guardias de los hospitales y centro de salud están colapsados.

“Tenemos una gran cantidad de afluencia en las guardias porque hay dos aspectos que no se están teniendo en cuenta, hace 20 días anunciamos que está creciendo de manera estrepitosa la cantidad de casos de influenza que nos está complicando mucho a los pacientes pediátricos y a las embarazadas”, manifestó.

De acuerdo a lo que indicó Mangione, el hospital cuenta con 8 médicos de guardia ocupados en las salas y en los consultorios externos. “Hemos aumentado el número de consultorios para poder trabajar con la demanda. En los centros de salud estamos sin personal porque algunos se tomaron vacaciones y otros porque no se cubrieron los espacios como corresponde con la gente que falleció o los que se jubilaron”, aclaró.

El Hospital Materno Infantil recibe pacientes de toda la provincia, “lo llamativo es que las guardias privadas también están llenas. Le pido a la población en general que por favor tengan un poco más de prudencia porque estamos teniendo una gran cantidad de influenza, las recomendaciones son las mismas que para COVID, distancia social, uso de barbijo, evitar concentraciones, no compartir vasos”.

Mangione cuestionó que hay mucho descontrol en la provincia, pidió a la población que no se relaje y que aumenten los cuidados en la época de frío. “Si tienen fiebre, pero al chico lo ven bien, está comiendo, que no tiene dificultad respiratoria, tratemos de bajarle la fiebre en la casa para evitar concentración. Hay muchas familias que viven lejos y entonces aprovechan y vienen con todos los hijos, nos ha pasado que muchos médicos no dicen que los padres ingresan con el menor enfermo pero a la par entran cuatro hermanos más, y piden que los revisen para el certificado escolar, exponen a los hermanos que se enfermen”.