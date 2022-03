Llegó a EEUU para trabajar, chocó y ahora debe US$ 60.000: “casi pierdo...”

Lucas Benedetto agradece, entre todo lo acontecido, no haber perdido lo consciencia. El joven de 24 años, radicado temporalmente desde hace algunas semanas en Estados Unidos, detectó rápidamente que tras el impacto de su auto, los giros, los trompos y el golpe final, algo en su brazo izquierdo no estaba bien.

Fue precisamente su estado de alerta el que le permitió accionar. Primero para pedirle a otro automovilista que se comunicara con una ambulancia y así ser trasladado a un hospital. Luego, tras el alta inicial, para exigirle a su amigo que llamara a todos los centros médicos y le consiguiera un turno para ser operado a la brevedad.

Cómo fue el accidente del joven argentino en Estados Unidos

Oriundo de San Isidro, Benedetto viajó a Estados Unidos bajo la modalidad del Work and Travel. Su propósito era capacitarse, ganar experiencia y mejorar su inglés en un empleo que duraría solo tres meses y que lo tendría como barman y mesero en el restaurante de un coqueto hotel en el estado de Colorado.

Acompañado por un amigo, decidió alquilar una Jeep Cherokee -modelo 2000- para trasladarse desde Vail a Colorado Springs. Allí debían realizar una serie de trámites para legalizar su permanencia en el país norteamericano. El viaje duraría una hora.

"La camioneta tuvo destrucción total", relató el joven (Foto: Lucas Benedetto).

“La camioneta tuvo destrucción total. Lo que ocurrió fue que llovía mucho, el día estaba feo, y luego de salir de un túnel en la ruta interestatal 70 perdimos el control. El asfalto estaba muy resbaloso, se percibía el hielo, y la niebla tampoco ayudaba”, relató Lucas.

“En una curva, el vehículo comenzó a girar muy fuerte y chocó contra el guardarrail. En ese momento sentí que me había roto el brazo en dos partes. El airbag se disparó tan fuerte que al poner la mano por reflejo me pegó directamente en esa zona”, continuó.

Había alquilado una Jeep Cherokee modelo 2000 para dirigirse a otra ciudad y realizar unos trámites (Foto: Lucas Benedetto).

Luego del vuelco, otro conductor se detuvo para socorrerlos. Al notar que ambos se encontraban fuera de peligro, ayudó a Lucas para que cortara su buzo y dejara el brazo al aire libre.

“A los 40 minutos arribó la ambulancia. Me trasladaron al Hospital de Glenwood, en donde tuve que firmar unos papeles y me administraron una medicación muy fuerte. Luego un vendaje y a las tres horas me dieron el alta”, indicó el joven.

Al llegar a su casa, el efecto de los calmantes desapareció y el dolor se volvió inaguantable. “Esto ocurrió el viernes 25 de febrero. Me pidieron que llamara recién el martes siguiente para solicitar un turno quirúrgico. Pero ahí mismo me di cuenta de que algo estaba mal. Mi amigo se comunicó con todos los hospitales para encontrar una intervención inmediata”, agregó.

Lucas explicó que previo a todo este suceso discutió con el médico que le realizó las primeras curaciones. “Me pareció muy raro que me dejara ir; le dije que debía operarme ese mismo día. Que mi brazo estaba destrozado”, indicó.

Y continuó: “Finalmente fuimos a un hospital cerca de Colorado, en donde me atendieron como correspondía y me operaron esa misma noche. El médico me manifestó que si me quedaba en mi casa un par de horas más podía perder el brazo”.



Cuatro cirugías, ocho clavos y dos placas de titanio

La primera intervención no fue suficiente. Los médicos necesitaron tres operaciones más, en las cuales le colocaron ocho clavos, dos placas de titanio e incontables puntos de sutura para cerrar todas las heridas internas y externas.

“Me fracturé el radio y el cúbito con segmentación, pero por suerte me operó un médico muy bueno. El tema es que el seguro no me llegó a cubrir todo y me queda un saldo importante. Voy a tener que abonar de mi bolsillo más de 60 mil dólares”, explicó.

Lucas inició una colecta solidaria que difundió en sus redes sociales y tiene como objetivo recaudar la mayor cantidad de dinero para poder costear una factura que deberá cancelar antes de retornar a Buenos Aires.

El hombre de San Isidro recibió el alta el 8 de marzo pero aún debe abonar la factura médica (Foto: Lucas Benedetto).

Junto a una foto suya mientras estaba internado escribió: “Hola, soy Lucas, el 25 de febrero sufrí un accidente automovilístico estando fuera de mi país. Me llevaron de urgencia a una clínica, donde al rato me dieron de alta con un simple vendaje y medicación. Cuando voy a otro hospital de emergencia me informaron que sufrí una doble fractura de cúbito y radio. Y finalmente me operaron de emergencia, donde me colocaron dos placas de titanio en ambos huesos y me dijeron que estaba cerca de perder mi brazo”.

“Quiero volver a mi país pero no puedo hacerlo hasta que mi brazo esté fuera de todo riesgo. A pesar de tener seguro médico, los gastos médicos llegaron a cifras desorbitadas y me es prácticamente imposible solventarlos con mi trabajo de temporada. Cuento con la contención y cuidado de mis compañeros pero necesitaría su colaboración en estos momentos críticos”, completó.

El joven creó un canal de donación y compartió un alias de CBU (lucasbenedetto9) para quienes puedan y deseen ayudarlo. /TN