“Quiero que caigan los responsables”, reclamó la familia de Claudia a una semana del accidente

Fue hace 7 días cuando Salta conocía la noticia de lo ocurrido cerca del hospital San Bernardo cuando, sobre calle Boedo, una mujer cayó por la puerta abierta de un colectivo del 7B producto de una maniobra imprudente que habría tenido la chofer de la empresa Alto Molino.

Tras el accidente, la mujer debió ser hospitalizada y pese a todas las acciones que hubo para salvarla, el martes falleció Claudia Aguirre, como se llamaba esta mujer de 49 años, generando conmoción en la sociedad salteña, la queja de los usuarios por la imprudencia de los conductores, mientras avanza una investigación por parte de la Justicia sobre lo ocurrido.

Ahora y en medio de este escenario quien habló fue Silvana Aguirre, la hermana de Claudia quien no ocultó el dolor que están atravesando en la familia, la conmoción de saber que ella ya no está con sus hijos, como así el clamor por Justicia para que los responsables paguen las consecuencias.

"Estamos tratando de sobrellevar tanto dolor, uno no encuentra consuelo; despertar y saber que no tengo a mi hermana, mis sobrinos sin su madre y mi mamá saber que no tiene a su hija, es muy duro, difícil”, señaló Silvana en declaraciones que reproduce el medio Con Criterio Salta.

A esto contó que la causa del fallecimiento de Claudia fue traumatismo encéfalo craneano grave. “No me duró ni dos días mi hermana”, lamentó su hermana. Cabe recordar que la mujer perdió mucha sangre al caer del colectivo y golpearse contra el pavimento, según testigos, y que requirió una operación de cuatro horas tras la cual le decretaron muerte cerebral.

“Tenemos que seguir porque hay que estar bien parados para que se haga justicia, antes de que se fuera le prometí a mi hermana que se haría justicia", subrayó Silvana agregando su anhelo: “Quiero que caigan los responsables, desde arriba hasta abajo, desde Alto Molino hasta la chofer, queremos justicia”.

“De la empresa no nos llegó condolencia alguna, con Alto Molino la que se comunicó con ellos fui yo”

Luego de tanto dolor como el que han tenido esta semana, Claudia aseveró la necesidad de que esto no le pase a ninguna otra persona. “No quiero que vuelva a pasar con otras personas y para eso el tema no tiene que quedar en el olvido; si tienen que cambiar la ubicación del tarjetero que lo hagan, el horario que tienen los choferes también, los usuarios no tenemos por qué pagar los problemas que tienen los choferes”, dijo para concluir.