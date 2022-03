Otra vez un colectivo en la mira: “Arrastró a mi hijo y casi cae debajo de las ruedas”

Tan solo unos días después de que una pasajera falleciera luego de caer desde un colectivo, a través de Twitter se conoció una historia que podría haber terminado con las mismas consecuencias.

El usuario @nelsonruizsalta comentó una situación atípica que vivió ayer junto a su hijo: “18.35 en la parada del 2A (Unidad 2108) en Santiago del Estero y 20 de Febrero me tocó vivir una situación que amerita contarla”, comenzó diciendo.

Mí hijo estaba por subir con el colectivo detenido. En ese momento el semáforo cambio a verde y el chófer no tuvo mejor idea que arrancar sin mirar a la puerta. Mí hijo agarrado a medias empezó a ser arrastrado y casi cae debajo de las ruedas. — Nelson (@nelsonruizsalta) March 10, 2022

“Mí hijo estaba por subir con el colectivo detenido. En ese momento el semáforo cambio a verde y el chófer no tuvo mejor idea que arrancar sin mirar a la puerta. Mí hijo agarrado a medias empezó a ser arrastrado y casi cae debajo de las ruedas”, continuó para agregar: “A todo esto, gritos mediante y una patada que le pegue a la puerta, el chófer detuvo la marcha. Le grite que era un pelotudo, como iba a arrancar sin mirar a la puerta a lo que me respondió ‘y bueno no lo vi’ en un tono jocoso. Claro, no pasa nada capo”.

La historia no queda ahí, ya que según Nelson cuando reclamó lo sucedido “me dijo ‘bueno que van a hacer van a subir o no’ obviamente le dije que se vaya y me quedé con mí hijo viendo lo asustado que había quedado”.

La historia de este usuario es un trago amargo de digerir cuando se piensa en lo que sucedió hace tan solo algunos días con Claudia Aguirre, quien falleció luego de salir despedida de un colectivo de la empresa Alto Molino.