De mal en peor: La chofer de Alto Molino responsable de una muerte tenía la licencia vencida

Las noticias en torno a este caso no cesan. En primer lugar la falta cometida por esta mujer que conducía una unidad de la empresa Alto Molino, que cometió el error de hacer subir a una pasajera, arrancar sin cerrar la puerta y provocar la muerte de la mujer al caer al asfalto y golpear fuertemente su cabeza.

Luego la empresa, que lejos de darle una necesaria licencia a la chofer de 23 años, para que se restablezca tras semejante tragedia, la pone nuevamente en servicio y provoca otro accidente, si bien menor, denotando una clara situación de inestabilidad en la conductora.

El dato que acabamos de conocer en InformateSalta es por demás angustiante. La chofer de la empresa Alto Molino tenía su licencia de conducir vencida el 11 de octubre del 2021, en una clara y grave infracción.



La responsabilidad cae en primer lugar de la propia trabajadora del volante, que debe saber el estado de su documentación y si está en regla para cumplir con su trabajo.

De la empresa Alto Molino, responsable de poner al mando de una unidad de transporte a un trabajador en falta, que lleva en sus manos la seguridad de muchas personas, y no controló. La duda queda: ¿Cuántos otros choferes de colectivos estarán en la misma situación?

Cabe sumar que fueron los mismos pasajeros del transporte público de Salta quienes, al tomar conocimiento de estos hechos que tuvieron como protagonista a la misma conductora, alzaron su voz al unísono demandando que no vuelva a manejar otra vez.

A esto hay que agregar lo que expresó el presidente de SAETA, Claudio Mohr, quien coincide con los pasajeros con que Alto Molino no debería haber puesto a manejar a la chofer luego de los sucesos ocurridos. “No debería haber estado conduciendo, no debería haber estado al volante, (tal vez) realizando otra tarea o con unos días de descanso para que pase esta situación traumática o hasta que se termine la investigación, realizando tareas de inspectoras”, aseveró.