"Por culpa de Alto Molino ya no tengo a mi hermana", el dolor de la familia de Claudia

Hay dolor y congoja por estas horas en la sociedad salteña, luego de conocerse el fallecimiento de una mujer que se cayó de un colectivo del corredor 7 cuando recién estaba subiendo al mismo pero, por un giro brusco que habría dado la conductora de la unidad, la pasajera salió despedida por la puerta abierta y se golpeara contra el suelo.

Este hecho ocurrió el lunes cerca del mediodía, con la damnificada siendo trasladada hacia el hospital San Bernardo donde le practicaron una operación de cuatro horas para tratar de mejorar su estado, ya que al caer se golpeó la cabeza y perdió mucha sangre. Sin embargo para el mediodía de ayer, ya presentaba muerte cerebral.

El peor de los desenlaces llegó horas después, con la confirmación del fallecimiento de Claudia Aguirre, como se llamaba esta mujer, deceso que causó la indignación entre los salteños quienes apuntaron al desempeño de los colectiveros y las malas formas en las que manejarían las unidades.

En medio de esta situación la hermana de Claudia, Silvia Aguirre, quien a través de un grupo en la red social Facebook hizo conocer su dolor como así culpando a la chofer que conducía la unidad del 7B a la cual Claudia estaba subiéndose para viajar.





“Por culpa de la empresa Alto Molino que contrata choferes inoperantes es que ya no tengo a mi hermana con vida”, comenzó su descargo Silvia agregando el corazón de sus papás “quedaron destrozados”.

“Nos arrebataron a mi hermana por culpa de una piba de 26 años, que no debe estar ni capacitada para transportar personas, negligente, ‘hdp’”

Cabe recordar que, previo al fallecimiento de Claudia, desde su entorno se habían comunicado con InformateSalta para pedir testigos y así poder radicar la denuncia de lo ocurrido ya que, según lo que expresaron, desde la policía no se la tomaban porque necesitaban la palabra de personas que hayan estado a bordo del colectivo, no que anduviera por el lugar o estuviera en las veredas, sino netamente viajando en aquella unidad.