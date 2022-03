El campo salteño, disgustado con las medidas de Nación: “Las retenciones siempre fueron malas"

El campo no está contento ni de buen ánimo, y así lo manifestaron luego que este lunes productores agropecuarios realizaron un “tractorazo” en Gualeguaychú, como protesta contra el último incremento de retenciones al aceite y la harina de soja del 31% al 33%, y otras medidas del Gobierno nacional sobre el sector dentro de la “guerra contra la inflación”.

En este contexto InformateSalta se comunicó con Lucas Norris, presidente de PROGRANO quien reflexionó sobre estas disposiciones anunciadas por la Nación para el sector agropecuario y rural. “Otra vez vuelven a apuntar contra el campo como si fuera el único que debe hacer el esfuerzo, cuando hay muchas otras partes del Estado que no hacen ninguno para bajar el gasto público y ahí está realmente el problema”, aseveró.

Del mismo modo recordó que el sector vienen con complicaciones en sus actividades, no siendo el responsable del aumento de los precios dado que ellos vienen con una alza en los precios por una baja en la oferta y una merma en la producción debido a una sequía importante, todo esto mucho antes de la guerra.

¿Afectan estas medidas económicas al sector agropecuario salteño? “Las retenciones siempre fueron malas y los que estamos a más distancia nos impacta peor porque tenemos un flete muchísimo más alto que la gente de la pampa húmeda, que está más cerca del puerto”, sentenció Norris diciendo que esto es para todo el norte, ya sea Salta, Tucumán, Chaco por ejemplo.

“Este fondo compensador, que dice el Gobierno que creará para la harina de trigo, ¿llegará a Salta? Esa es la pregunta del millón porque siempre piensan para las grandes urbes y el interior queda desprotegido”

Agregando que estas actitudes del Gobierno también se ven como “improvisaciones, no hay una medida pensada”, no descartó que haya más manifestaciones del campo para hacer sentir su descontento. “La gente está molesta, con todo lo que venimos planteando evidentemente no nos escuchan, solo nos queda manifestarnos de esta forma”, planteó para finalizar.