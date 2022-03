Feriado del 24 de marzo: ¿cuánto debo cobrar si trabajo? ¿habrá finde largo?

El calendario marca que este 24 de marzo corresponde dentro del almanaque argentino el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar que se conoció como Proceso de Reorganización Nacional.

En ese contexto vuelve a surgir una serie de dudas respecto a la actividad rutinaria: ¿estarán abierto locales y negocios?; ¿qué pasa si me piden que trabaje?; ¿cuánto me deben pagar si me presento en mi puesto de trabajo?

Quienes deban trabajar el feriado del 24 de marzo, según la Ley de Contrato de Trabajo, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual. Así lo indica el artículo 166 de dicha ley la cual estipula: “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical".

Digo marco legal también indica en su contenido: "En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.

Otra duda que surge en estos casos es si, luego del 24 de marzo, el viernes 25 será feriado puente o “extra largo” como se los denomina comúnmente. La respuesta es negativa ya que no se pasará el asueto para el viernes, según lo informó el Gobierno Nacional, donde ya descartaron transformar al 25 como feriado puente.

Es un feriado "inamovible" y, como tal, no se conforma un fin de semana largo.