Desmienten que el Polo de la Mujer no haya querido brindar atención a una víctima

Hace algunas horas se conoció la historia de Rocío, una víctima de abuso sexual que realizó una denuncia contra el Polo Integral de las Mujeres dónde asegura que no la dejaban ingresar al refugio del organismo donde se encontraba viviendo. El subsecretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes comentó que: “Siempre la estuvimos acompañando”.

“Con Rocío es un caso particular, ella tiene 18 años cumplidos hace un par de meses. Es un caso bastante complejo, abuso de sustancias, problemas psiquiátricos. Es algo más complicado”, continuó el funcionario.

En su denuncia mediática la joven oriunda de San Juan dijo que, “tocaba y tocaba el timbre y no me dejaban entrar, salió la policía, llamó a un patrullero y me corrieron. No me dejaban ingresar”.

Por otro lado, Uldry aseguró: “Siempre la estuvimos acompañando, estuvo en el hogar de protección de nosotros, estuvo yendo al Hospital Ragone. Siempre estuvimos con ella desde el primer momento”.

“Está siendo asistida y va a seguir siendo asistida, en ningún momento dejo de ser asistida. Esta mañana estuvo charlando conmigo en el Polo. Ella está muy bien, es un caso muy complejo. Hay detalles muy sensibles que tenemos que proteger de su privacidad”, finalizó el funcionario.