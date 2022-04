Posibles sanciones al que genere ruidos con su vehículo: "¡Son de lo peor!"

Será durante la sesión de este martes cuando los miembros de la Cámara de Diputados traten un proyecto mediante el cual buscarán sancionar a los salteños que generen ruidos molestos con sus vehículos.

Dicho proyecto, impulsado por la diputada Socorro Villamayor, busca modificar el Código Contravencional de la Provincia para incorporar sanciones al que genere ruidos molestos con su vehículo de tracción mecánica. La finalidad es fijar una sanción para el que transité con un vehículo de tracción mecánica que genere ruidos innecesarios, excesivos o nocivos por exceder los límites de intensidad máxima permisible de seguridad.

Con esta iniciativa por debatirse, tratarse y eventualmente aprobarse en la Cámara Baja de la Legislatura, InformateSalta salió a las calles del centro de la ciudad, más precisamente a plaza 9 de Julio para hablar con los ciudadanos y consultarles de la medida, qué opinaban de la misma y si les parecía algo bueno, positivo o no.

“Por supuesto, me parece bien”, no dudó en señalar una salteña a nuestro medio, mientras que otra, más joven, analizó que tal vez no era necesario apuntar tanto duro como las sanciones. “Podría ser, no me gustan esos ruidos, pero a la vez ya es algo normal”, manifestó.

Otra peatón se mostró más reflexiona y crítica del asunto. “Realmente son ruidos demasiados molestos o a propósito, se miden quién hace más o menos ruido, además ocupan lugares residenciales para hacer competencias, tienen poca consideración al descanso, a los chicos, a los grandes, me parece bien que se tome la medida”, sentenció.

Simular respuesta daba otra vecina al hablar con InformateSalta. “Sería lo mejor, el sonido es horrible, el ruido es de lo peor, estás charlando y pasan las motos, los autos y son un dolor de cabeza”, recalcó sin miramientos.

