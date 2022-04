Para Marcos Urtubey, el apoyo de Durand Cornejo a Milei responde a un “travestismo político”

Luego que el ex senador capitalino, Guillermo Durand Cornejo, manifestara su apoyo a las ideas que propaga el diputado nacional Javier Milei, el hijo del ex gobernador de Salta, Marcos Urtubey, quien formó parte del equipo de trabajo del libertario, consideró que su actitud responde a un “travestismo político”.

Marcos consideró que el también ex diputado busca subirse a un tren que no le corresponde y agregó que no es bueno para el liberalismo. “Yo no sé si está convencido de las ideas, creo que lo de Durand es una cuestión de levantar una bandera y ver qué pasa, a mí me parece que es un juego que suma cero”.

Lejos de bajar el tono y redoblando la apuesta, manifestó en FM Capital que a Durand Cornejo “se le ha pasado el cuarto de hora” para enarbolar las banderas de Alberdi y buscar la transformación porque a Javier (Milei) o al liberalismo en sí no lo representa y no es bueno para el liberalismo”.

"A Durand Cornejo se le pasó el cuarto de hora, suma cero”

El hijo del ex gobernador sostuvo que el armador de Javier Milei en Salta es el partido Libertario, y hasta el momento no hubo conversaciones con Durand Cornejo. “Yo creo que eso responde a una cuestión personal de Durand Cornejo”, afirmó.

Para finalizar, aseguró que el armado nacional de Javier Milei debería estar plagado de personas que tengan genuinas intenciones de transformar el país independientemente de si tienen trayectoria política o no. “Algo bueno de este movimiento que está fuertemente ideologizado es que las personas que levantan esta bandera realmente creen en lo que dicen”, concluyó.

¿Candidato?

Tras destacar que Milei “es un emergente interesante para los argentinos para este momento que estamos viviendo” y subrayar la penetración de sus ideas no solo en los jóvenes sino también en los sectores más vulnerables, sostuvo que es muy prematuro aspirar a una candidatura. “Falta un año, por ahora no tengo pensado trabajar en forma directa para ser candidato, obviamente la política es dinámica y esto puede cambiar, pero no está en mis planes en el corto plazo”.