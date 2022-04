"Changuito, esto es algo malo": estremecedor relato del sereno de un hotel alojamiento

Juan Manuel, un hombre de 35 años que trabajaba como recepcionista y sereno en un hotel alojamiento de Tucumán, compartió una escalofriante anécdota a través de las redes sociales.

"Hola amigos del misterio, me llamo Juan Manuel, tengo 35 años y esta experiencia con lo extraño la viví hace un tiempo atrás, cuando de trabajaba de recepcionista en un hotel alojamiento de nuestra ciudad. Esa noche estaba acompañado por dos mucamas y un señor que era seguridad, todos testigos de los sucesos inexplicables de esa noche", comienza.

"Fue un día de semana, hacía frío y el hotel había estado tranquilo hasta la hora en que comenzaron a suceder estas extrañas manifestaciones. Los últimos clientes en retirarse del lugar se fueron aproximadamente a las 3:30 AM. Las habitaciones estaban vacías, cuando en un sector del hotel la luz se cortó de golpe. Revisé las llaves, y aparentemente habían saltado. Las volví a subir, pero algo estaba mal", continúa.

"Fuimos a ver con una de las mucamas pensando que se hubiese producido un corto circuito en una de las habitaciones, cuando de golpe sentimos como una puerta se cerró de golpe y fuertemente. Llamamos al señor de seguridad dado que era imposible que alguien se encuentre en el lugar. Revisó todo y no había nadie, pero estando ahí las luces se encendieron solas. En eso llegó la otra mucama, que nos decía que tenía miedo, así que aproveché para ir a ver el tablero de luces y las llaves del sector con problemas estaban bajadas, era imposible que haya luz en el lugar", detalló.

"En eso siento que me llaman mis compañeras, voy y me cuentan que otra vez se escuchó un fuerte portazo y estando ahí los cuatros sentimos una risa muy macabra en una de las últimas habitaciones mis compañeras gritaron nerviosas y yo debo admitir que también sentí miedo. El señor de seguridad me dijo que lo acompañe y fuimos los dos. Entramos a la habitación y había un fuerte olor a cigarrillo, como si alguien hubiese estado fumando... 'Changuito, esto es algo malo', recuerdo que me dijo esté policía retirado y al rato vimos los dos cómo las cortinas de la habitación se movían, como si alguien estuviera detrás de ellas", agregó.

"Salimos de ahí y nos fuimos a la recepción. Nos quedamos conversando de lo que nos había pasado y lo que sentimos, cuando de golpe escuchamos clarito como si alguien golpeara las manos dentro la misma habitación donde se movieron las cortinas. Terminamos el turno y yo hablé con los demás compañeros, y ellos contaron que algo pasaba en el lugar. Trabajé unos meses más y conseguí otro trabajo, pero lo de esa noche no me lo olvidé jamás", finalizó.