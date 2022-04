Protesta de cadetes: Denuncian incumplimientos y despidos de una "cocina ciega"

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASSIM) estuvo manifestándose durante este martes por la mañana sobre calle Aniceto Latorre al 10, protestando contra lo que denunciaron es un local de comidas con “cocina ciega”, el cual estaría incumpliendo con requerimientos para sus cadetes y asimismo despidieron a una delivery.

InformateSalta llegó hasta el lugar para dialogar con Carlos Cruz, el titular del Sindicato quien reclamó lo que pasó con este local de comida saludable el cual lo categorizó como una “cocina ciega” ya que no es un local, no es un negocio pero vende comida desde una casa, la cual dijeron que estaría cometiendo irregularidades con sus cadetes.

“Queremos que cumplan con las leyes laborales, venimos a hablar de buena manera, yo vine de forma sola a hablar pero estas personas no quieren hablar con el gremio, hoy van a tener que dialogar con los bombos”, protestó Cruz primeramente a nuestro medio.

En cuanto al malestar de los cadetes, enumeró que “hay un reclamo de los compañeros porque les pagan miserias, los viajes largos no les pagan, no les dan comida, no les dan la nafta”, agregando que “aquí despidieron a una compañera laburante que además es mi hija, hay un video de la dueña que la despide de forma verbal, eso no corresponde de ninguna manera”.

Es por esto que, con todos los reclamos de los compañeros, el despido y la falta de disposición del local para hablar como denunciaron, es que decidieron protestar y hacer las presentaciones pertinentes. “Los abogados ya tomaron cartas en el asunto, vamos a denunciarlos, también a la AFIP y a Rentas, ya se denunció en la Municipalidad, vamos a tomar todas estas medidas con esta clase de cocinas clandestinas”, espetó Cruz.