Denuncia que la Policía de Salta "le perdió" su moto recuperada tras un robo

Una salteña no dudó en ocultar su malestar cuando habló con InformateSalta para contar su disconformidad con la Policía de Salta la cual “le perdió” su motocicleta luego que la recuperaran, ya que había sido robada hace más de 2 años y de la cual no sabe nada a la fecha.

María es el nombre de esta denunciante quien, en diálogo con nuestro medio, comentó los detalles de lo que ocurrió rememorando primeramente que en noviembre de 2020 compró su rodado Yamaha FZ blanca modelo 2021, de un valor aproximado de $500.000 pero que, en cuestión de meses, se lo robaron prácticamente nuevo.

“No tuve respuestas de la policía durante 14 meses hasta que el 22 de enero me llaman a las 4.00 AM, habían encontrado mi moto en un control vehicular que habían detenidos a las personas que se desplazaban, llevándolos a la Comisaría 2da”, indicó María diciendo que ese mismo domingo fue hasta el edificio policial donde la vio efectivamente a su moto. “La vi, constaté el número de chasis, motor, todo”, sumó.

Fue ahí cuando comenzó su odisea para recuperar porque, de la Comisaría 2da la mandaron a Castañares, luego le dieron un montón de documentación para que presente, después dijeron que debían designar a un policía sumariante para que se encargue del trámite, entre tantas otras razones que demoraban su revolución.

Luego de dos semanas se hizo presente con todos los papeles esperando a la sumariante pero, cuando llegó a la Comisaría, se percató que ya no estaba la moto: “Voy a buscar a la oficial y me dice que no sabía dónde estaba, nadie sabía dónde estaba, se preguntaban entre ellos y al par de horas sin razón ni explicaciones me dijeron que no sabían nada”.

“Mi moto estaba ahí, yo le saqué fotos"

Con todo esto, la damnificada dijo que no sería la única que atravesó por una situación así. “Tengo entendido que no sería la única ni la primer damnificada, extraoficialmente hay otras personas, no sé si radicaron la denuncia, pero también fue con motos”, contó María contando que, luego de la desaparición, ya no sabe nada de la moto.

“Me apersoné al Ministerio de Seguridad y dejé constancia en un acta, en la Fiscalía nunca fui recibida por nadie… ¡y eso fue todo! ¡Ya hice todos los pasos legales y sigo sin respuestas! Me cansé de buscar por todos lados”, lamentó su situación para concluir el relato de su malestar.

”Dónde está mi moto, quién se va a hacer cargo, quién responde por esto”