A puntos de ser desalojadas, familias de La Ciénaga se niegan a abandonar el terreno

Las 4 familias de La Ciénaga que habían manifestado ayer su preocupación por una orden del desalojo del terreno que ocupan hace más de 10 años, viven momentos críticos. La dueña, junto a la jueza de paz, llegó hasta el lugar para proceder a su desalojo.

La situación se tornó tensa ya que los vecinos se niegan a abandonar el terreno y lo rodearon para evitar que la policía ingrese. “Dicen que nos van a venir a desalojar cuando no estén los vecinos, eso dijo la dueña, que va a hacer un acta porque hay mucha gente y no nos pueden sacar. Hace más de 10 años que vivo acá, no tengo a donde irme con mis hijos”, dijo entre lágrimas una de las damnificadas a Todo Salta Noticias.

La mujer detalló que la dueña hizo la posesión veinteñal, ellos perdieron el caso y apuntó duramente contra la justicia. “Nosotros presentamos pruebas, presentamos documentos que acreditaban que vivimos acá, boletas de servicios y la fiscal dejó a un costado todo eso”, aseguró.

En este sentido, imploró no dejar el lugar y le pide a la dueña que les hiciera un contrato para venderles el terreno en donde construyeron sus casas. “No me quiero ir”, expresó.