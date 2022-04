Generación ZOE y la promesa de triplicar el capital, el testimonio de una salteña estafada

La mega organización Generación ZOE dejó un tendal de personas damnificadas por estafas piramidales. Los empleados de la sucursal que funcionaba en Salta dieron esta mañana una conferencia de prensa en la que aseguraron que ellos también fueron engañados.

En este sentido, InformateSalta dialogó con una salteña que invirtió 1000 dólares con la promesa de un apalancamiento del 40% y que a los 3 años su capital se iba a triplicar. La mujer contó que conformaron un grupo de WhatsApp con más de 140 personas para organizarse y ver como proceder.

“Yo inicié en noviembre, un amigo me comentó una promoción que si yo entraba a este fideicomiso con 1000 dólares, ellos me daban supuestamente 1400, de los cuales ellos los invertían y me daban un pequeño porcentaje todos los días y a final de mes o a un principios, yo podía o retirar ese porcentaje que había generado mi inversión o lo podía reinvertir. A partir de eso, también te daban la posibilidad de que si invertías 1000 dólares, podías estudiar en su academia y también tenían otras promociones mucho más costosas”, dijo.

En las oficinas, la damnificada fue recibida por Ricardo Vilardel, quien se autodenominaba director de ZOE Salta, quien le entregó un recibo con su firma y sello. “Esta persona es la que trajo ZOE a la ciudad y junto con sus hermanos son los que generalmente recibían el dinero, daban los recibos de la plata que vos le entregabas, lo firmaban a su nombre, los contratos también”, expresó.

Ella no depositó su dinero confiando ciegamente en que todo lo que prometían era cierto, de hecho, intentó despejar todas sus dudas antes de invertir. “Yo desde el principio sabía que podía haber este riesgo. Yo al ingresar le pregunté de qué se trataba todo para estar bastante segura, él incluso me dijo que estaban avalados por la Comisión Nacional de Valores, lo que es mentira, que no tenía ningún riesgo, que no iban a quebrar. Me quedé un poco tranquila pero aun así no iba a seguir reinvirtiendo el capital que me generaban todos los meses, entonces lo retiraba los primeros días de cada mes”.

Durante los meses de diciembre y enero todo parecía normal, situación que cambió en febrero cuando empezaron a conocerse mediáticamente denuncias en todo el país, lo que obligó a los empleados de la provincia a cambiar su forma de trabajo.

“Lo primero que hicieron fue cerrar el grupo de WhatsApp que tenían para comunicar, solo podían hablar los administradores. Supuestamente dieron la posibilidad de que los que no querían seguir en la empresa, se les iba a devolver todo el capital, yo fui una de las primeras en decir que no quería seguir. Me dijeron que tenía que esperar, que tenía que hacer esto, y no pasaba nada, no me devolvían la plata. Después les dije que los iba a denunciar, me dijeron que pase por la oficina y cuando quería pasar me dijeron que cerraban las oficinas al público”, manifestó.

Asimismo, detalló que luego de hablar con su abogada, con el abogado del señor Vilardel y con el soporte de Buenos Aires consiguió que le devolvieron tan solo 200 dólares a través de una aplicación de criptomonedas. “Por mi parte, yo hice una denuncia hace dos semanas y la verdad es que ni siquiera me llamaron pero todavía no recibí ningún llamado, los veo a ellos libres, no pasó nada con mi denuncia”.

Finalmente, comentó que del grupo de damnificados hay quienes ya realizaron denuncias y otros continúan en la duda y con temor. “También algunas personas que tienen miedo porque en algunos mensajes que recibimos del señor Ricardo, nos decía que dejemos de hablar mal de él porque nos iba a demandar por estar hablando mal de él y de su familia”, señaló.