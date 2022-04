Polémica por el aumento de taxis: “No podemos salir con tres tarifas, es condenarnos”

A raíz de la complicada situación económica, desde el Sindicato de Peones de Taxis Salta solicitaron mediante una nota a la Autoridad Metropolitana del Transporte la posibilidad de analizar una suba de la tarifa del transporte impropio, sumando el pedido para que los incrementos sean 3 veces al año y no 2.

No obstante este petitorio no tendría futuro ya que desde la Autoridad Metropolitana de Transporte ya habrían determinado que sigan manteniéndose los incrementos de medio y fin de año únicamente, según lo habrían manifestado en un encuentro que tuvieron con el sector del transporte impropio de pasajeros.

En diálogo con Somos Salta Juan Carlos Angelo, de la Cámara de Propietarios de Taxis, comentó detalles al respecto. “Sobre la propuesta del sector a la AMT, le dijimos a (el titular de la Autoridad, Marcelo) Ferraris si eso era cierto y él nos dijo que en ningún momento van a haber 3 tarifas”, aseveró sobre el tema.

Del mismo modo señaló que son muchos los que no están de acuerdo con este requerimiento, como así que haya aumentos de forma tri-anual solo perjudicaría a su trabajo. “Nosotros le pedimos que se trabaje ahora en mayo así en junio se adelante esa suba de tarifa pero no queremos que haya tres, no estamos en Buenos Aires, estamos en Salta y debemos ver la situación de la sociedad, del usuario”, reflexionó.

“No podemos salir con tres tarifas, es condenarnos a nosotros mismos”

Por su parte Gerardo Vaso, presidente de ATASA, señaló que un grupo de taxistas decidieron agruparse en una nueva entidad que pueda encauzar las distintas demandas y necesidades que presentan. “Con los compañeros decidimos formar una coalición taximetrista para trabajar por el bien común que el sector está necesitando, nos va a permitir salir del estando social e institucional en que hoy están sumergidos los taxis”, puntualizó.