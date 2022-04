Estacionamiento medido: No quiso pagar y amenazó con atropellar al permisionario

Un episodio más de los denominados “estados alterados” se vivió en la mañana de este lunes en pleno corazón de la ciudad de Salta, teniendo como protagonistas a un conductor, a un permisionario y una deuda del primero que no estaba muy dispuesto a pagar, con acusaciones de “mafias” de por medio.

Todo esto quedó registrado en una transmisión en vivo por el móvil de InformateSalta el cual, cuando se encontraba en pleno centro de la ciudad, más precisamente sobre avenida Sarmiento entre España y avenida Belgrano, reportando sobre la atención en el banco.

Sin embargo los bocinazos de los autos delataron lo que estaba pasando: un hombre mayor de edad, permisionario, se encontraba frente de un automóvil impidiendo que el mismo avanzara, reclamando a su conductor que le abonara por el uso estacionamiento medido, deuda que aparentemente provenía desde el sábado.

No obstante el conductor de este automóvil se mostró indispuesto inicialmente de abonar el servicio, con acusaciones de que todo era parte de “una mafia”, rehusándose a pagar pese al reclamo de algunos transeúntes que, al enterarse lo que ocurría, le reclamaban que le abonara al hombre, mientras que otros le reprochaban por su actitud de querer “pasarle por encima”.

“¡Si tiene que pagar, pague!”, le reprochaba la gente al conductor. “¿Por qué le tengo que pagar? ¡Son una mafia!”, era la acusación del conductor del utilitaria quien, tras varios minutos, se rindió y pagó la deuda: unos $210 en total.

“Tengo todas las boletas desde el sábado a la mañana y no me quería pagar lo de hoy, yo estoy habilitado, tengo carnet y todo pero me dice que soy de una mafia, que le estoy cobrando mal, me quería pasar el auto por encima”, manifestó su incredulidad a InformateSalta el permisionario tras este episodio.

“Le cobro con respeto, no le vengo a patotear ni nada, desde el sábado 16 me debía, de toda la mañana”