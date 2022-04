Jubilados salteños se agolpan en banco Santiago del Estero para el cobro del bono de $6000

Este lunes inició el pago del bono de $6000 para jubilados y pensionados que perciben ingresos hasta un haber mínimo de $32.630. En la ciudad de Salta una de las entidades bancarias con mayor prestación previsional es el Banco Santiago del Estero, ubicado en calle España entre 25 de mayo y Avda. Sarmiento.

Todos los meses se repiten las postales donde se pueden ver a los jubilados haciendo largas filas a pesar de toda inclemencia climática para poder acceder a sus jubilaciones y pensiones. En algunas situaciones extremas se retrató a abuelitos durmiendo en las afueras del banco para lograr ser atendidos.

En este caso, InformateSalta hizo un primer recorrido en horas de la mañana y si bien se repiten las largas filas en inmediaciones del banco, parece haber mayor orden y celeridad en los trámites.

Quienes se acerquen al banco notarán dos filas diferenciadas, una con dirección a calle 25 de mayo y otra con dirección a avenida Sarmiento, según se trate de abuelos que cobren por ventanilla o quienes optan por el cajero automático.

A pesar del frío, los abuelos se agolparon para poder cobrar el bono de $6000 anunciado por el Gobierno Nacional. Todos los testimonios apuntan a reconocer lo necesario que fue este bono para contrarrestar los constantes aumentos de precios.

“Soy pensionada y a mitad de mes ya me quedo sin nada, hay que pagar servicios, arreglar la casa, comer. Es algo que nos viene bien a todos, no nos podemos quejar. El gobierno me ayuda mucho”, comentó una de las abuelas consultadas por InformateSalta.

“Gracias al bono vamos a poder solventar mejor las cosas porque todo sube. Para uno solo alcanza, pero no se puede ni pensar en los nietos porque ya no se llega a fin de mes”, compartió otra de las presentes.

A su vez, los jubilados consultados reconocieron que a diferencia de otros meses la atención fue más ágil por parte del banco. Esto no quita que la transitabilidad en la cuadra sea caótica, entre los vendedores ambulantes, las filas de abuelos y la gente que está de paso por la zona.