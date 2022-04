Estacionamiento medido: Algunos ganarán hasta $200 mil por mes

La concejal integrante de la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante, Emilia Orozco, asegura que la situación de permisionarios alberga una mafia y alertó sobre varias irregularidades dentro de la normativa. Todo esto luego de que el última sesión del miércoles se aprobase el Régimen de Estacionamiento Medido y Pago en la ciudad.

La concejal ya se había manifestado duramente durante la sesión del Consejo Deliberante y ahora amplió sus dichos explicando que: "El talonario trae 50 boletas, les va a salir 500 pesos. Ellos tendrían una recaudación de 2500 pesos, si les quitas los 500 pesos de la boleta, ganan 2 mil pesos por talonario. Hay permisionarios que llegan a hacer 4 o 5 por día, multiplicado de lunes a sábado medio día, nos da un valor de 10 mil pesos por día. Al mes, algunos de ellos ganarán doscientos mil", en diálogo con ElExpresoSalta.

A partir de mayo se dará un incremento en el estacionamiento medido en las calles de la Ciudad de Salta, el aumento al pago por hora y su valor se fijará de acuerdo a la Unidad Tributaria (UT). Se dispuso una tarifa de 1,5 UT por hora para los autos y camionetas que pagarán $50 por la mañana y la noche. Las motos, por su parte deberán abonar 0,6 UT lo equivalente a $20.

Orozco advirtió que para combatir esta mafia que denuncian los permisionarios “se debe hacer un informe con los nombres y deben estar abiertos al público”. Sin embargo lamentó que los relevamientos no se hacen con frecuencia, “el último que presentó la municipalidad fue de dos fojas con una nómina sin nombres y apellidos, con un gráfico con los porcentajes de quienes pertenecían a que área".

"Este informe se debe hacer todos los años. La municipalidad está trabajando para que hayan datos certeros, yo no creo que haya una mala predisposición, personalmente le mande los audios a la secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, para que se haga una investigación de estos audios, y sea apartado de inmediato de su cargo porque lamentablemente una persona así corrompe todo el sistema y no es justo. Nosotros hablamos con permisionarios y toda esta mafia que se maneja desde adentro, la conocemos por los compañeros que no están conformes con el accionar de unas pocas personas que de manera arbitraria se manejan de este modo desacreditado a sus pares con una falta de respeto inescrupuloso", sentenció la funcionaria.

En Salta existen 700 permisionarios, de ellos, según la reglamentación el 70% deben ser personas de vulnerabilidad, discapacitados que tengan su Carnet Único de Discapacidad, la segunda prioridad son madres solteras o viudas con carga familiar y en tercer lugar los sexagenarios y el 30% solo para las otras personas.