"No hablaré, hay secreto de sumario", dijo Cargnello tras ser denunciado

De los temas más resonantes por estos días se encuentra la denuncia que se ha presentado contra el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, quien fue acusado por religiosas de la Carmelitas del Convento San Bernardo de supuesta violencia de género, en medio del escándalo habló por primera vez.

Por FM Aries realizó breves declaraciones: “Por supuesto que conozco la denuncia”, dijo Cargnello al ser consultado si estaba al tanto de la presentación, pero luego reafirmó que no hará menciones del caso: “Va a hablar mi abogado no tengo que contestar, perdón pero no puedo contestar”.

Según los trascendidos de la denuncia, Cargnello habría reaccionado de mala manera cuando, al fallecer una de las religiosas por COVID-19, vio que había puesto una imagen de la Virgen del Cerro sobre el ataúd. Esto derivó en el enojo del arzobispo y un posterior forcejeo con una integrante de la congregación quien lo habría estado filmando.

Cuando le preguntaron por qué iba a mantener el silencio, el arzobispo se limitó a señalar que “hay secreto de sumario, tengo que respetarlo, no hablaré salvo en el momento cuando lo tenga que hacer”, se atajó para terminar.

Cabe recordar que el monseñor se presentó ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de la jueza María Carolina Cáceres Moreno, durante este lunes donde arribó acompañado de su abogado, Eduardo Romani. También que está previsto que el próximo 3 de mayo tenga lugar otra audiencia.