Dos meses sin Gastón: “Se hacen largas las noches esperándolo”

Se cumplieron dos meses de la última vez que se vio a Gastón Sanz el 20 de febrero en la zona del Río de Lesser. A pesar del protocolo de búsqueda y los intensos rastrillajes que se realizaron en diferentes zonas, el joven continúa desaparecido.

En diálogo con InformateSalta su padre, Andrés Sanz, comentó lo difícil que es y como se siente ante el paso de los días, “todo es tristeza porque estamos sin nada, no tenemos nada, no hay testigos ni pistas. Peor que de cero porque al inicio sabíamos dónde buscar, ahora no tenemos nada”.

Por otra parte, aseguró que se reunió con el Ministro de Seguridad y Justicia, “ayer lo fui a ver al Ministro Abel Cornejo para que no me deje solo en esto, me dijo que tenía todo el apoyo de él. Me dijo que no iba a cesar en la búsqueda de Gastón. Le dije que gestionemos una recompensa, me dijo que eso estaba en vías porque me parece que de eso no se encarga el”.

Sanz comentó que en caso de poder darle un mensaje a su hijo, le diría: “Que venga, que lo estamos extrañando, a veces me invade la desesperación y se hacen largas las noches esperándolo. El 1 de abril fue su cumpleaños y fue feo. Lo esperamos, que venga rápido, cada vez se hace más duro”.