Comienza a normalizarse la provisión de combustible en Salta

El problema del faltante de combustibles empezó a resolverse durante la tarde de hoy con la llegada de los camiones a las estaciones de servicio. Así lo confirmó a InformateSalta, el presidente de la Cámara de Expendedores, Manuel Pérez, quien aseguró que con ello la provisión tiende a normalizarse.

En este sentido, cabe recordar que el desabastecimiento comenzó a notarse semanas atrás y se agudizó en las últimas horas, con estaciones de servicio que se quedaron directamente sin combustible para cargar a sus clientes.

En tal sentido, Pérez señaló esta mañana a este medio que la situación es producto de que las petroleras no están volcando al mercado interno la cantidad de combustible que se necesita, sobre todo en una época en la que el mercado necesita cosecha, en que la actividad económica está retomando el curso normal.

“Nosotros no recibidos ninguna explicación, no viene el combustible y punto. Entendemos que a las petroleras no les conviene comercializar el combustible en el mercado interno con los precios actuales. La razón es que el petróleo y el gas, los commodities, el precio internacional ha aumentado considerablemente como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania”, señaló.

Las estaciones de servicio reponen combustibles cada dos o tres días en función de la necesidad, hay estaciones de servicio que en el día de ayer que hubo faltante, tienen demasiado stock en los tanques y todavía no se les produce el faltante.