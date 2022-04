Bajar la edad de imputabilidad, ¿y después, qué?: "El problema es mucho más complejo”

Durante el programa InformatedeNoche conducido por José Zambrano y Rebeca Aldunate, que puede ser visto a través de la pantalla de Multivisión, se armó una mesa de debate entre el ex diputado y referente Pro Vida, Andrés Suriani, y el abogado Pablo del Pino. El debate moderado por el periodista Sebastián Quinteros abordó un tema muy sensible “¿Hay que bajar la edad de imputabilidad?” fue el principal disparador de la noche.

“La casta política no se ha ocupado de los temas más profundos como la educación y la pobreza. Son los jóvenes en conflicto con la ley penal quienes supuestamente tienen un régimen muy particular”, comenzó diciendo Suriani quien agregó: “Hoy nos damos cuenta de que hay chicos de 15, 16 o 17 años que matan todos los días, pero matan en función de una sociedad que, banalizado la vida, una sociedad donde la venta de droga es como vender caramelos. Con lo cual lo que no ha hecho la dirigencia política es tomar los guantes. Ante un hecho grave como el que vimos esta semana algunos empiezan a decir hablemos de este tema”.

“Pero, ¿por qué no se resuelve con la baja de la imputabilidad? porque es evidente que esos chicos hoy no tienen una contención social, porque no tienen trabajo, porque no tienen educación, porque las familias están desintegradas. Estamos hablando de una sociedad que esta quebrada en sus valores, si uno tuviera que afrontar esto tendría que ver que valores se les da a nuestros niños”.

"Los niños o los jóvenes no tienen ninguna obligación"

“Si hoy se banaliza la vida con la ley genocida del aborto, si hoy se banaliza la vida porque no se lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Los niños o los jóvenes no tienen ninguna obligación, hay derechos, pero no obligaciones”, criticó en un tono más fuerte.

En ese momento, el especialista en derecho Pablo del Pino tomó la palabra para coincidir con el ex legislador salteño: “Adhiero a la idea de que los responsables son los políticos, los agentes del estado. Tenemos que tener presente que esta persona que está acusada de este delito (el homicidio de un niño en Urundel), estuvo sufriendo el norte que es pobre y nadie se hace cargo. Podemos hablar mucho de que los menores cometen más delitos, pero el último estudio que se realizó acerca de la edad y el porcentaje de delitos, los menores representan el 3,8% en la Provincia de Buenos Aires que es dónde se hizo”.

Sin duda al analizar casos de delincuencia un punto que los especialistas tienen en cuenta es buscar un común denominador, desde su experiencia Del Pino asegura que se trata de: “La pobreza y la ausencia del estado en dar respuesta. Estamos hablando de gente que está en estado de vulnerabilidad y que el estado no está para dar respuesta”.

Suriani agregó que el hecho de hablar de la estigmatización hacia los jóvenes en conflicto con la ley es “un horror, concretamente esto de la estigmatización es parte de esta ideología que tiene que ver más con el garantismo que con el derecho penal. Como bien decía el doctor si el porcentaje es un 3,8% estamos ante un número bajo, yo pensé que era mucho más, pero por más bajo que sea, cuando vemos a jóvenes que matan uno no puede mirar para otro lado. Hoy la respuesta no pasa por abrir más reformatorios ni más cárceles, porque no resuelven nada. Hoy la gente entra y sale peor de lo que estaba.

"Hoy se utiliza al menor para que cometas delitos, tiene que haber por parte del estado reglas claras en cuanto a la comunicación ¿qué es lo que está mal?, ¿cómo ir detrás de un delincuente? Tenemos que pensar la salida, hoy no se hace nada”.

“Hoy los chicos están acostumbrados a hacer lo que quiera, se les rebelan a los padres. Esta quebrada la matriz de autoridad en la familia, quizás el estado debería decir ¿Qué hago con un chico que ni estudia ni trabaja?, lo tengo en un esquema de formación bajo un régimen dónde no se pueda hacer lo que quieran, que amen la patria, que aprendan un oficio, que terminen el secundario y que se vuelvan útiles a la sociedad.

"El 50% de los jóvenes no termina el colegio y terminan en la droga, en la delincuencia y terminan llenando las cárceles”, sentenció Suriani al hablar sobre un posible servicio militar en la actualidad.

"Todos los que se encuentran en reformatorios o en el instituto del menor son personas pobres"

Del Pino volvió a la carga, “todos los que se encuentran en reformatorios o en el instituto del menor son personas pobres, sin familias que los contengan o la ausencia del estado que incumple los roles. Nos preocupa que más allá de lo que se quiera establecer sobre un servicio militar obligatorio hay que agarrar con pinzas y de forma realistas para resolver estos problemas. El derecho penal no está para resolver problemas”, afirmó.

Buscando una postura conciliadora Andrés Suriani dijo, “lo que queda claro es que todos nosotros somos víctimas de un estado que no cumple el rol para el que fue creado. No puede seguir habiendo chicos en la calle con un arma cometiendo delitos como que nada pasara, la política se tiene que hacer cargo de estos temas”.

Algo en lo que parecen estar ambos de acuerdo, es lo que expresó el abogado para finalizar el debate: “Lamentablemente es mucho más complejo, hay contradicciones en la ley. Hay que ver que es lo que sucede con la familia de la víctima, el problema es mucho más complejo que bajar la edad de la imputabilidad”.