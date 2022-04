Desmienten incendio en un hotel céntrico: "Solo fue una chispa de soldador"

Este fin de semana estuvo trascendiendo una noticia en algunos medios salteños, en el cual se daba cuenta exageradamente del “pánico” que dijeron que se vivió en un hotel céntrico, con una “verdadera situación de alerta” como definieron a un incendio en una habitación que derivó en la evacuación de los hospedados, teniendo una supuesta ocupación del 90%.

Sin embargo esta situación quedó desmentida, asegurando que este hecho no ocurrió como se comunicó. Así lo dijeron a InformateSalta desde el Hotel Almería, ubicado en calle Vicente López al 100, donde se originó este humo que fue sofocado al instante y sin ningún tipo de complicación o daños.

Nuestro medio se comunicó con Carolina Perotti, gerente del hotel quien contó los pormenores de lo ocurrido: Según su relato, una empresa de mantenimiento de transportes verticales fue a trabajar en un ascensor pero, cuando estaban soldando, aparentemente una chispa cayó en un resto de grasa originando olor a quemado.

Al sentir este olor, de inmediato se procedió con la aplicación de los protocolos para desalojar a la gente. Asimismo se recurrió a uno de los matafuegos para mitigar cualquier tipo de problema o mayor complicación.

“Nuestro personal está capacitado, instruido para estos casas, se aplicó un matafuegos en el ascensor y no pasó nada”, resaltó la gerente quien comentó que no hubo complicaciones ni en las habitaciones ni en los pasillos, como también que si bien había gente alojada, no hubo episodios de pánico o similares.

“En 5 minutos ya estaba todo solucionado”

“Todo el procedimiento fue normal, tenemos nuestro protocolos, se llamó a bomberos y a la policía por protocolo pero todo estaba controlado”, sentenció lamentando al mismo tiempo que se generó cierto tipo de pánico por la difusión de un episodio que no aconteció y maliciosamente fue dado a conocer por ciertos medios que no verificaron la información.