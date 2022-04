Reuniones por las PASO en Salta: “Las reglas necesitan anticipación”

Aunque falta mucho para volver a las urnas, ya se hablan de elecciones en Salta. Es que el Gobierno de la Provincia inició una ronda de diálogo con partidos políticos, a fin de conocer las posturas de las distintas fuerzas políticas al respecto de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, como también el uso del sistema de voto electrónico.

Al respecto de estas tratativas el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, destacó que desde la Provincia estén iniciando con estas reuniones, convocando a los diferentes espacios políticos para escuchar sus opiniones y no dejar esto para último momento, al mismo tiempo que manifestó su respaldo particular a las PASO.

“Hay que atender a estos temas, las reglas con las que se va a realizar el proceso electoral necesitan anticipación y no 2 meses antes, hay que hacer esto con antelación y no discutirlo a las apuradas a fin de año, y que luego nos carguen con toda la responsabilidad”, dijo primeramente por FM Aries.

Tras la reunión que mantuvo este lunes con la Unión Cívica Radical, adelantó que hoy será el turno del PRO, para luego seguir “con una agenda, convocando a todas las fuerzas, hay muchas que están planteando la modificación del sistema, algunas de las PASO, otros del modo de votación”, por citar algunas de las ideas o posturas de los cambios a realizar.

Consultado sobre si el Gobierno tiene alguna posición sobre las PASO, más precisamente si se tuvieran que eliminarlas, Villada espetó: “Si tuviéramos intenciones de eliminarlas, ya hubiéramos enviado un proyecto de ley en esa dirección, creemos que las Primarias son saludables, particularmente no he visto a nadie que diga que el sistema no es bueno y se reemplace por otro”.

“Como Gobierno miramos con atención el tema, no estamos convencidos que haya un sistema mejor pero escuchamos con atención”