El papá de Guadalupe aseguró que la ropa hallada tiene similitudes con la de su hija

La calza rosa hallada durante el rastrillaje realizado el martes por agentes de Gendarmería y de la Policía Provincial en la denominada “zona cero” de la investigación por la desaparición Guadalupe Lucero Cialone, la niña que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis, fue llevada hasta la casa del papá por las autoridades de la fiscalía

Eric Lucero, el papá de la nena de la que nada se sabe desde hace 10 meses, fue el primero en recibirlos. “Vinieron hasta mi casa, trajeron una prenda de vestir con muchas similitudes. Si bien el color de la calza está bastante deteriorado, tiene bastantes similitudes a una prenda que mi hija tenía o había tenido en su momento, pero cuando desaparece la que estaba con ella era la mamá, y más que ella nadie va a saber cómo estaba vestida”.

Por ello, las autoridades fueron también hasta la casa de la mamá de Guadalupe, aunque Eric amplió en diálogo con TN: “Por el largo no era porque mi hija es mucho más larga”.

El papá de Guadalupe dijo que estos nuevos rastrillajes le hacen “revivir todos los recuerdos”. Y agregó: “Llegar al punto de que tenía una prenda muy similar, pero por lo deteriorada que estaba no podés visualizarla bien”.

“Las expectativas las tengo de que surja algo bueno de acá, algo que nos lleve al paradero de mi hija. Esperemos si hallan algo más”, explicó Eric. Lo cierto es que la zona será peinada por los policías, gendarmes y los cuatro canes de la Policía Federal hasta el viernes, mientras que el estudio de los restos óseos hallados demandará una semana, según precisaron fuentes de la investigación a Infobae. Aunque la sospecha es que son de animales.

Fue a partir del surgimiento de una nueva hipótesis, y por orden de la Justicia federal, que aproximadamente 200 agentes realizaron en San Luis nuevos rastrillajes a diez meses de la desaparición de Guadalupe.

En esos operativos se halló la calza “pequeña, de color oscuro y rajada, unas botitas número 30 y restos óseos quemados, que aún no se estableció si son humanos”. Esa calza fue la que vio Eric este miércoles y que también las autoridades le llevarán a la mamá de la nena desaparecida, Yamila Cialone.

Las prendas “no estaban enterradas, solo entre la maleza y gastadas por el paso del tiempo” afirmaron las fuentes consultadas por la agencia Télam y precisaron que al hallazgo se suman “unas botitas número 30 que no serían del talle de la nena así que por el momento no las exhibirán”.

“Finalmente, se recolectaron unos huesos quemados, que la gente de antropología empezó a analizar hoy para saber si son humanos o no”, apuntaron sobre los rastrillajes que se extendieron hasta ayer a las 18 horas y que seguirán hasta este viernes.