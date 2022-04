Tucumanos asaltaron a un remisero, huyeron y terminaron en una zanja

El terrible hecho de inseguridad ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando un trabajador del volante fue asaltado cuando se retiraba a su casa con la recaudación.

José, el damnificado, contó la situación. "Me asaltaron en la calle Güemes, entre Brown y Bolivar. Me pasa una mujer drogada, en malas condiciones, caminaba y fumaba. Me pregunta donde podían tomar algo, le estaba explicando y veo que se abre la puerta, y un tipo se viene al trote, ahí me doy cuenta que me iban a asaltar, entonces me apoyo contra la pared, me quiso manotear el bolso, me dice, ¡dama la plata, dame todo o te tiro!".

Continuando en el relato ante Multivisión, explicó que en ese momento tenía en su poder $9000, carnet, y cédula. "Me apoyaron algo en la espalda y cuando me dijo dame todo o te mato, y bueno es la vida o la pelotudez de defenderse y le entregué todo".

Posteriormente los sujetos huyeron a toda marcha y él volvió a la oficina de su trabajo, desde donde había salido hacía minutos. "Vuelvo a la oficina del trabajo y hablo al 911 y en 20 minutos ya estaban. Dije es un Chevrolet blanco, a los 20 minutos lo localizaron" analizó que la manera de robo no es común de Salta a pesar de la ola creciente de inseguridad.

"La General Güemes se esta volviendo insegura. Si vos te vas a Junín y España, General Güemes y Maipú, General Güemes y Coronel Vidt, al bajo lo cuidan más que ahí" sentenció.

En cuanto a lo robado, el hombre confirmó que sus pertenencias y el dinero de la recaudación estarían dentro del automóvil.

Los involucrados son dos sujetos oriundos de Tucumán, quienes fueron interceptados en zona Norte en la intersección de Avenida Patrón Costa y Constitución, cuando cayeron en una zanja.