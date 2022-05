Eliminación de las PASO, voces a favor y en contra en la política salteña

El programa ElRepasador conducido por los periodistas José Muñoz y Gabriela Flores entrevistó a diversas personalidades de la política salteña; los diputados Emiliano Estrada, Miguel Nanni, Daniel Albeza, diputado Provincial y Pablo Kosiner, ex legislador. El tema central que abordaron durante la entrevista, fue la posible eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), esto por el Proyecto de Ley presentado por Albeza.

“Me preocupa tremendamente lo que pasa en Salta, no solamente quieren eliminar las PASO sino que quieren modificar el sistema del voto electrónico. El gobierno hasta una semana decía que veía con buenos ojos las P.A.S.O.”, aseguró Miguel Nanni.

“Había gente que decía estoy a favor de que se eliminen. Las PASO no son para los políticos, son para la gente como vos que dice ‘che yo soy afiliado radical y quiero competirle la banca a Miguel Nanni’, entonces tenes que venir al radicalismo, pasar por el tamiz de mi lapicera por la casta o la cúpula partidaria y pedirme permiso y si yo quiero o no te doy permiso y me podés competir. Con las PASO no le pedís permiso a nadie y encima el gobierno te subvenciona un poco para que me puedas enfrentar”, explicó el legislador.

“El gobierno si quisiera ahorrar plata no le tiene que quitar derechos a la gente, le tiene que quitar privilegios a la política”, sentenció el dirigente radical.

Por otro lado, Pablo Kosiner comentó: “Mi opinión es la misma que la que plantee hace dos años, no estoy a favor que la definición de las candidaturas electorales quede en mano de una minoría. Hay una minoría afiliada a los partidos”.

“La eliminación de las P.A.S.O. es mucho más que una reforma electoral, va a consagrar un sistema de mucho daño a la legitimidad de las candidaturas. No quiero un sistema político en Salta donde haya dos o tres lapiceras en la provincia para armar las candidaturas”, continuó.

En tono crítico apuntó contra Albeza, “si yo siguiera el mismo argumento del diputado (Albeza) yo diría que las cosas se solucionan unificando las elecciones provinciales con las nacionales. Si la cuestión es presupuestaria, votemos una sola vez”.

Luis Albeza, autor del proyecto, remarcó que no es solamente una cuestión económica, sino que se trata de algo ético también, pero “básicamente está relacionado con el descontento de la sociedad referido a ir a votar a las primarias”.

“Este sistema ha quedado de alguna forma obsoleto. La poca asistencia habla de justamente este descontento que tiene la gente”, sentenció el representante de Cerillos en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Por último, Emiliano Estrada dijo que se trata de “una prueba más de lo que termina sucediendo con el enojo o el hartazgo de la gente en términos de la clase política. Estamos en un país con 6% de inflación mensual, y la política se pone a legislar sobre la política. Lo desacoplada que esta la política respecto a los problemas de la gente”.

El legislador perteneciente al Frente de Todos hizo énfasis en que la medida “es retroceder institucional y democráticamente a un estilo de hacer política. Me parece un retroceso y es una puerta que se le cierra a los jóvenes ya que va a generar que todo el que quiera ser candidato tenga que crear su partido”.

“Las P.A.S.O. hay que modificarlas, por la multiplicidad de candidatos y mil candidatos para el mismo cargo que terminan confundiendo a la gente. Dicho eso, retroceder a la década del 90 no es la solución”, finalizó Estrada.