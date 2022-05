Diputados tratará la eliminación de las PASO: “Si no fueran obligatorias, la gente ni iría a votar”

En medio de las tratativas que inició el Gobierno de la Provincia con los diferentes espacios políticos para definir las reglas electorales del 2023, la Cámara de Diputados tratará este martes un proyecto que buscará eliminar las Primarias, Abiertas y Obligatorias de los comicios próximos.

El proyecto, autoría del diputado Luis Albeza, propone derogar los artículos correspondientes a los Títulos I, II, III, IV, V y VI de la Ley 7.697, eliminando las PASO considerando que las mismas se han desnaturalizado, conllevan un gasto económico importante y además llevan al cansancio social respecto a la política.

Al respecto InformateSalta dialogó con el diputado Albeza quien amplió los detalles de la iniciativa, que aún no tiene los dictámenes correspondientes. “Estoy proponiendo que en el 2023 no se realicen las PASO y se vote en las generales, con argumentos que no solo sintetizo en lo económico, también hay factores políticos y éticos que han desembocado en este descreimiento de la sociedad en el sistema electoral”, reflexionó.

En cuanto a lo político, dijo que los partidos que llegan al piso mínimo de votos van a las generales donde el ciudadano se topa con la misma oferta electoral “viendo que fue innecesariamente ir a votar”, mientras que en lo ético los partidos arman alianzas entre ellas en contra de sus cartas orgánicas o ideales y que, cuando llegan a un cargo, después los candidatos se terminan pasando a otros bloques “que no tienen nada que ver con el cual llegó”.

Es por eso que eliminando las PASO los partidos podrán fortalecerse internamente, con la afiliación de adeptos, siguiendo sus corrientes, y así la gente puede saber a quién está votando y no a candidatos sin una militancia partidaria.

“Si uno sigue investigando un poco más, y si no fueran obligatorias, la gente ni siquiera iría a votar, ese hartazgo hay que atenderlo a tiempo”

Consultado sobre las opiniones que hay entre sus pares de la Cámara Baja sobre su proyecto, Albeza dijo que la cuestión está dividida. “En el bloque oficialista mayoritariamente hay acuerdo, hay frentes o partidos que ya manifestaron su rechazo, el PRO por ejemplo, que tienen su derecho pero espero que ese rechazo venga con alguna propuesta”, recalcó para concluir.