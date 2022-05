Denuncian que un profesor abusó de una alumna en un albergue transitorio

Una denuncia por abuso sexual convulsionó a General Güemes. Una alumna de la Escuela Técnica Juana Azurduy aseguró que un profesor de taller, mediante engaños, la llevó a un albergue transitorio, donde la violó.

“Hay muchos casos de niñas menores que este profesor abusó, no solo de mi nieta, y muchas niñas por miedo callaron y siguen callando, nosotros no nos vamos a callar. Él no nos va a hacer callar. Hemos tenido contacto con compañeras de mi nieta que nos dijeron que por miedo, porque el profesor las amenaza con que la materia de él no la van a aprobar nunca. Es un sinvergüenza, no tiene nombre”, contó la abuela de la menor a un periodista de esa localidad.

En este sentido, indicó que ya radicaron la denuncia correspondiente adjuntando pruebas sobre lo sucedido. “Le secuestraron el teléfono a mi nieta, tiene todos los mensajes que este sujeto la amenazaba. Tiene los chats, no los borró. Pruebas suficientes hay, solo se espera los resultados de estudios que le hicieron por el abuso que sufrió. Lo psicológico y el resto, como queda”, dijo la mujer.

Por su parte, el profesor Barranco, director de la institución, manifestó que tomó conocimiento de la situación por una denuncia que realizó la madre de la alumna. “Se activó un protocolo y eso se manda a Salta, con eso se trabaja en la escuela y en la contención de la alumna”, expresó.

Asimismo, agregó que hasta el momento no tenían ninguna causa de esta índole. “Estamos trabajando, tenemos un gabinete que está trabajando, se está hablando con los alumnos, se está dando charlas a alumnos y a padres, que ante cualquier situación se arrimen o se acerquen a la dirección, lo manifiesten ante cualquier persona que esté a cargo”, afirmó.

Al respecto, el periodista Luis Leal detalló que tras la denuncia, el docente fue detenido y será juzgado por la justicia salteña.