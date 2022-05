Vecinos indignados por la paralización de los arreglos en avenida Discépolo

Hace tres meses la artería está intransitable debido a la obra que quedó a medias luego del hundimiento de una placa asfáltica, los vecinos de barrio San Benito piden que el arreglo termine con urgencia ya que se ven perjudicados para circular, los comercios ubicados en ésa zona perdieron un 70% de las ventas.

La polémica obra que cuenta con una observación legal por parte del Tribunal de Cuentas, está paralizada. Al momento de su licitación se presupuestó en un monto alrededor de los $34 millones pero el valor real de la misma fue tazado en una cifra que giró en torno a los $15 millones.

Nuevamente vecinos manifestaron su malestar por la lentitud con la que avanza el arreglo, aseguran que no tienen por donde pasar, es un lugar de mucho tránsito, los colectivos no pueden pasar, tiene que hacer una ruta alternativa por calles de tierra.

“Dijeron que hoy iban a venir a echar el cemento pero no vemos que avancen. Hace tres meses que está la obra, nos perjudica enormemente porque no pasan los autos, no pasa la gente, está todo cerrado, nuestro corralón perdió mucha venta. En tres meses las ventas bajaron un 70%”, manifestó una comerciante.