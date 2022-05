¿Sin casco no hay nafta? “No somos policías para controlar", dicen las estaciones de servicio

Aunque pocos la conocen, hace muchos años en Salta rige una ordenanza que prohíbe que se venda combustible a aquellos motociclistas que están viajando, ya sean solos o acompañados, sin el casco reglamentario.

Recientemente, en el Concejo Deliberante se volvió a debatir el incumplimiento de la norma y la necesidad de que se tomen medidas para garantizar la seguridad vial. InformateSalta dialogó con el presidente de Cámara de Estaciones de Servicios, Manuel Pérez, quien aseguró que desconocen la ordenanza.

“Las estaciones no fuimos informadas al respecto, no sé desde cuándo rige tal ordenanza. Vamos a hacer una presentación a través de la Cámara porque entendemos que no nos corresponde ejercer un poder de policía sobre un particular.

"Después nos van a pedir que controlemos si tienen pagada la patente, son funciones que a nosotros no nos pueden atribuir”

Pérez insistió en que ellos no fueron consultados para la elaboración de la norma. “Si existe la ordenanza la vamos a cuestionar judicialmente”, adelantó.

Cabe recordar que, en la última sesión del Concejo Deliberante, se hizo mención a la ordenanza sancionada y en vigencia desde hace muchos años atrás, la cual estipula que las estaciones no pueden vender o cargar combustible en caso que su conductor no lleve casco, pero que entendían que la normativa no se estaba cumpliendo.